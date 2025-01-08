CHP'nin Adalet Nöbeti Bu Kez Parmaklıklar Ardında

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanarak yerine kayyım atanmasına karşı CHP’lilerin ilçede başlattığı nöbet 71 gündür sürüyor. Esenyurt Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen nöbete bugün CHP Bahçelievler İlçe Örgütü katıldı. Partililer yüzlerine Ahmet Özer’in resminin olduğu maskeleri takarken, CHP Bahçelievler İlçe Başkanı Danış Akpolat da temsili demir parmaklıklar arkasında konuşmasını yaptı.

‘KAYYIM DARBESİNE HAYIR’

Akpolat, şunları söyledi:

“Tam 71 gün önce sevgili Esenyurt Belediye Başkanımız Ahmet Özer, sunulan hiçbir delile, hukuki bir temele dayanmamasına rağmen ansızın görevinden alındı. Siz değerli Esenyurt halkının iradesi hiçe sayılarak belediyemize kayyım atandı. Kayyım, halkın iradesine kelepçe vurmaktır. Kayyım, sandıkta kazanamayanların demokrasiyi gasp etme girişimidir. Kayyım, halkın verdiği yetkiye, geleceğe ve umuda bir darbedir. Bugün Esenyurt Meydanı’nda hak, hukuk ve adalet için tuttuğumuz nöbetin 71’inci günü. Esenyurt halkı ve cumhuriyetçi her vatandaş aynı cümleyi günlerdir haykırıyor. Kayyıma hayır, kayyım darbesine hayır. Ahmet Başkan, Esenyurt’un sorunlarını çözmek için gece gündüz çalışan bir halk adamıdır. O, halkın kendi iradesiyle seçmiş olduğu bir başkandır ve bu gerçek hiçbir mahkeme kararıyla değiştirilemez.” dedi.

‘ŞİMDİ SES ÇIKARMAZSAK YARIN…’

Sadece Esenyurt için değil Türkiye’nin demokrasi nöbeti için bir arada olduklarını söyleyen Akpolat, “Çünkü mesele sadece bir belediye başkanının hukuksuzca görevden alınması değil, mesele halkın iradesine yapılan aleni bir darbedir. Soruyorum sizlere. Bugün Esenyurt’a atanan kayyım yarın hangi ilçeye veya hangi ile atanacaktır? Eğer şimdi ses çıkarmazsak yarın milletin iradesi tamamen susturulacaktır. Bizler, sizlerin desteğiyle bu hukuksuzluğun önüne geçeceğiz. Bu iktidarın, halkın iradesine karşı yaptığı bu saldırıya var gücümüzle mücadele edeceğiz. Sandığa, demokrasiye inanan hiç kimse bu karara boyun eğmeyecek. Bugün buradan bir kez daha haykırıyoruz. Kayyım siyaseti, halkın iradesini gasp etmektir. Kayyım siyaseti, milletin kararını yok saymaktır. Kayyım siyaseti, demokrasiyi askıya almaktır.” İfadelerini kullandı.

Açıklamanın ardından partililer, gökyüzüne güvercin bıraktılar.

Kaynak: ANKA