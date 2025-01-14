Ahmet Özer İçin 'Kardeşimdir' Demişti: Esenyurt Gaziler Derneği Başkanı İsmail Kalaycıoğlu Görevden Alındı

CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in görevden alınarak yerine kayyım atanması ve tutuklanması sonrası Esenyurt'ta başlayan Demokrasi Nöbeti devam ediyor. Demokrasi Nöbeti'nde Ahmet Özer'e destek konuşmaları yapılıyor. Demokrasi Nöbeti'nde kürsüye çıkarak Ahmet Özer'in tutukluluğuna tepki gösteren isimlerden olan Esenyurt Gaziler Derneği Başkanı İsmail Kalaycıoğlu'nun görevinden alındığı öğrenildi.

Kalaycıoğlu'nun görevden alınma kararı 10 Ocak'ta katıldığı Demokrasi Nöbeti'nde yaptığı konuşmadan sonra geldi. Kararı, ilçe kaymakamı Kalaycıoğlu'na tebliğ etti. Derneğin genel merkezi Kalaycıoğlu’nun görevden alınma yazısını da dernek defterine işledi.

'ESENYURT'A ONURLU BİR ADAM GELDİ'

Kalaycıoğlu, Demokrasi Nöbeti'nde yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Yeryüzünde bir tek bir canım var. Kahraman bir gaziyim, savaş gazisiyim. Ahmet Hoca, Profesör sosyolog edebiyatçı bir hoca. Ben onunla ilk tanıştığım gün 'Esenyurt’a onurlu bir adam geldi' dedim, onurlu bir hoca. Ahmet Hoca’yla bir baba oğul gibi oturdum, dertleştim, konuştum.

'AHMET HOCA 'BENİM BU ÜLKEYE BORCUM VAR' DEDİ'

Ahmet Hoca dedi ki bu ülke beni okuttu, ben profesör oldum, benim bu ülkeye bir borcum var, o borcumu ödemek zorundayım, o borcumu da Esenyurt’a, sizlere hizmet yaparak ödemek zorundayım dedi. Ahmet Hoca kimdir, kiminle bu ülkede çalıştı, onları size söyleyeceğim.

Cumhurbaşkanı Başkanı, Başbakan Rahmetli Özal ile çalışmış. Başbakan, Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ile çalışmış. Bu devletin başı, bu iktidarın başı, Cumhur İktidarının başı Recep Tayyip Erdoğan ile çalışmış. Merhum rahmetli Recep Yazıcıoğlu ile tam 2 yıl çalışmış. O barış sürecinin mimarı, sizin başınızdan kayyım ile alınan Ahmet Özer’dir.

'BEN ONUN ABİSİYDİM, O DA BENİM KARDEŞİMDİR'

Ahmet Hoca’nın kayyım atanarak alınmasını reddediyorum, reddediyorum, reddediyorum. Ben onun abisiydim, o da benim kardeşimdir. Şu meydanda öyle bir kucaklaştık ki ben ağladım o ağladı. Ben dedim ki Başkanım ben yetim büyüdüm. Bilir misiniz, Ahmet Özer denen adam 4 tane deprem şehidinin kardeşidir. Ben bekliyorum, en yakın zamanda kucaklaşacağımız günleri bekliyorum."

Kaynak: Haber Merkezi