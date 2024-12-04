Ahmet Davutoğlu'ndan Jahrein'e 'Mickey Mouse' Davası

Ünlü Twitch yayıncısı Jahrein sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor. Jahrein, Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'nun kendisine "Mickey Mouse" dediği için dava açtığını duyurdu.

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Ahmet Davutoğlu'ndan Jahrein'e 'Mickey Mouse' Davası

"Jahrein" rumuzuyla sosyal medyada yayın yapan Ahmet Sonuç gündem olmaya devam ediyor. Jahrein bu sefer Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'nun açtığı davayla gündem oldu.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun ünlü Twitch yayıncısı Jahrein'e hakaret davası açtığı ortaya çıktı. Jahrein, davaya ilişkin belgeleri sosyal medya hesabından paylaştı. Jahrein paylaşımına, "Başbakan demedik diye mi?" notunu düştü.

Ahmet Davutoğlu'ndan Jahrein'e 'Mickey Mouse' Davası - Resim : 1

Jahrein, sosyal medya hesabından yaptığı bir diğer videolu paylaşımda ise "Kendisine 'Mickey Mouse' dediğim için mağdur olmuş, şikayetçi olmuş... Bu ülkenin siyasileri artık yordunuz be!" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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