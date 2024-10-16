Jahrein Cezaevinde Uğradığı Saldırıyı Açıkladı

Bir aya yakın süre, ‘mütehcenlik’ suçlamasıyla tutuklu kalan ve itirazın ardından tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilen Jahrein takma isimli Ahmet Sonuç, cezaevinde saldırıya uğradığını açıkladı.

Tahliye olmasının ardından ilk kez canlı yayın açan Jahrein, cezaevinde yaşadığı olayı anlattı. 100 bine yakın kişinin izlediği yayında açıklamalarda bulunan Jahrein, cezaevinde ‘Eko’ lakaplı bir kişinin “Bu fenomen küçük kız çocuğunu taciz etmiş” haberini aldığını ve kendisine bardak fırlatıldığını açıkladı.

Jahrein, koğuşta yanlarında bulunan kişilerin ‘kendisini nasıl öldüreceklerini’ kendisine anlattıklarını belirtti. Ancak daha sonra Jahrein’in ‘tacizci’ olmadığının anlaşılmasıyla tehditler sona erdi.

Jahrein hakkında hazırlanan iddianamede, 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor.