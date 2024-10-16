Jahrein Cezaevinde Uğradığı Saldırıyı Açıkladı

Sosyal medya fenomeni Jahrein, cezaevinde uğradığı saldırıyı açıkladı. Jahrein 1 aya yakın tutuklu kalmasının ardından, tahliye edilmişti.

Son Güncelleme:
Jahrein Cezaevinde Uğradığı Saldırıyı Açıkladı

Bir aya yakın süre, ‘mütehcenlik’ suçlamasıyla tutuklu kalan ve itirazın ardından tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilen Jahrein takma isimli Ahmet Sonuç, cezaevinde saldırıya uğradığını açıkladı.

Jahrein Cezaevinde Uğradığı Saldırıyı Açıkladı - Resim : 1

Tahliye olmasının ardından ilk kez canlı yayın açan Jahrein, cezaevinde yaşadığı olayı anlattı. 100 bine yakın kişinin izlediği yayında açıklamalarda bulunan Jahrein, cezaevinde ‘Eko’ lakaplı bir kişinin “Bu fenomen küçük kız çocuğunu taciz etmiş” haberini aldığını ve kendisine bardak fırlatıldığını açıkladı.

Jahrein, koğuşta yanlarında bulunan kişilerin ‘kendisini nasıl öldüreceklerini’ kendisine anlattıklarını belirtti. Ancak daha sonra Jahrein’in ‘tacizci’ olmadığının anlaşılmasıyla tehditler sona erdi.

Jahrein hakkında hazırlanan iddianamede, 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Jahrein Yeniden Cezaevine mi Giriyor? İstenen Ceza Belli OlduJahrein Yeniden Cezaevine mi Giriyor? İstenen Ceza Belli OlduGüncel

Etiketler
Jahrein Cezaevi Saldırı
Son Güncelleme:
Gençlik Sırrı Ortaya Çıktı! Bu 5 Besini Her Gün Yiyen Yaşlanmıyor Gençlik Sırrı Ortaya Çıktı! Bu 5 Besini Her Gün Yiyen Yaşlanmıyor
Zonguldak’ta Korkutan Hortum! O Anlar Saniye Saniye Kaydedildi Zonguldak’ta Korkutan Hortum! O Anlar Saniye Saniye Kaydedildi
'TOGG' Satışına Yasak: Adriana Lima da Onu Seçmişti! 'TOGG' Satışına Yasak: Adriana Lima da Onu Seçmişti!
Çöpe Atan Çok Pişman Olacak! Hem Kötü Kokuları Yok Ediyor Hem De İnatçı Kirlerin Düşmanı Çöpe Atan Çok Pişman Olacak! Hem Kötü Kokuları Yok Ediyor Hem De İnatçı Kirlerin Düşmanı