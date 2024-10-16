'TOGG' Satışına Yasak: Adriana Lima da Onu Seçmişti!

Türkiye'nin ilk yerli elektrikli otomobili 'TOGG' markasını Fransa'da tescil ettirip internet sitesi ve pazarladığı tekstil ürünlerinde kullanan firma hakkında karar verildi.

Brezilyalı model Adriana Lima da 2023 yılında tekstil firmasının ürettiği TOGG markalı tişörtü giymiş ve sosyal medyada gündem olmuştu.

MAHKEMEDEN SATIŞ YASAĞI

İddiaya göre Kor Group ve şirket yetkilisi Muhittin Şahin, 'TOGG' markasını izinsiz kullanarak tişört ve eşofman gibi ürünler üretti. Şirket, 'TOGG' markasının adını taşıyan taklit giysi ürünlerinin tanıtım ve satışını ise 'toggstore.fr' şeklinde internet sitesi üzerinden yaptı.

Togg ise Kor Group şirketine dava açtı. Şirketten "Muhittin Şahin, uzun yıllardır Fransa'da ikamet etmektedir. Avrupa moda camiasında bilinen bir isimdir. Dava konusu 'TOGG' markası 2021'de Fransa'da tescil edilmiştir " açıklaması yapıldı.

Mahkeme Kor Group'un 'TOGG' markasını izinsiz kullanarak, marka hakkına tecavüz ve haksız rekabet yarattığına karar verdi. Davalıların bu eyleminin durdurulmasına hükmeden mahkeme, ürünlerin üretilmesini, satış ve ihracatının, reklam ve tanıtımının önlenmesine karar verdi.

Kaynak: Akşam