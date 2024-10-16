Zonguldak’ta Korkutan Hortum! O Anlar Saniye Saniye Kaydedildi

Zonguldak’ta sabah saatlerinde amatör bir kamerayla kaydedilen görüntülerde, deniz üzerinde oluşan hortum dikkat çekti. Hortum, kıyıya ulaşmadan etkisini yitirerek dağılırken herhangi bir hasara ya da yaralanmaya neden olmadı. Uzmanlar, mevsimsel değişikliklerin bu tür doğa olaylarına zemin hazırladığını belirterek, vatandaşlara deniz kenarında bulunduklarında dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu.

Öte yandan, gün boyunca sıcaklığın 19 dereceye kadar çıkması beklenirken, akşam saatlerinde sıcaklık 11 dereceye kadar düşecek. Yağmurun öğleden sonra başlayıp akşam saatlerine kadar hafif ve yer yer orta şiddette devam edeceği öngörülüyor. Rüzgar ise kuzeybatıdan, saatte 17 km hızla esecek.

Kaynak: İHA