'Kılıçlı Yemin' Krizinde Flaş Gelişme! Teğmenlerin Dosyaları Kara Harp Okulu'na Geri Gönderildi

'Kılıçlı yemin' krizinin devam ettiği Kara Harp Okulu'nda öğrenciler için Yüksek Disiplin Kurulu süreci başlatılmıştı. Yaşanan son gelişmeye göre, dosya Yüksek Disiplin Kurulu'na gitmesi gerekirken Kara Harp Okulu’na geri gönderildi.

Son Güncelleme:
'Kılıçlı Yemin' Krizinde Flaş Gelişme! Teğmenlerin Dosyaları Kara Harp Okulu'na Geri Gönderildi

Kara Harp Okulu’nun 30 Ağustos’ta düzenlenen mezuniyet töreninde teğmenlerin "Mustafa Kemal’in askerleriyiz" sloganı atması ve protokolde resmi yemini okuduktan sonra kılıçlarını çatarak geleneksel yemini okumaları gündem olmuştu. MSB, Yüksek Disiplin Kurulu sürecinin başladığını açıklamıştı.

'Kılıçlı Yemin' Krizinde Flaş Gelişme! Teğmenlerin Dosyaları Kara Harp Okulu'na Geri Gönderildi - Resim : 1

T24'ten Ceren Bala Teke'nin haberine göre, dosyanın YDK’ya gitmesi beklenirken Kara Harp Okulu’na geri gönderildi. Teğmenlerin avukatı Serdar Öztürk, dosyanın sicil değişikliği amacıyla gönderildiğini belirterek şunları söyledi:

'Kılıçlı Yemin' Krizinde Flaş Gelişme! Teğmenlerin Dosyaları Kara Harp Okulu'na Geri Gönderildi - Resim : 2

"Sicilleri temiz. Bu haldeyken YDK ayırma işlemi yapamaz. Sicilleri ‘olumsuz’ yazmak için geri gönderdiler. Olayların ardından Tabur Komutanı, 58. tugaya gönderilmişti. Yerine gelen amir 3 ayı dolduramadığı için sicil yazamaz. Ancak şu an onun üstünde de yazması yönünde baskı kuruluyor. Siviller askeriyeye girdi ve yönlendiriyor resmen."

Teğmen Ebru Eroğlu'na Küfretmek 'İfade Hürriyeti' Sayılmıştı: Skandal Kararda Yeni GelişmeTeğmen Ebru Eroğlu'na Küfretmek 'İfade Hürriyeti' Sayılmıştı: Skandal Kararda Yeni GelişmeGüncel

Teğmenler ve İzmir Marşı Krizi Fitili Ateşledi! Hulusi Akar Yeniden Bakan mı Olacak?Teğmenler ve İzmir Marşı Krizi Fitili Ateşledi! Hulusi Akar Yeniden Bakan mı Olacak?Siyaset

Kaynak: T24

Son Güncelleme:
Samsun'da IŞİD Şüphelisi Tutuklandı Samsun'da IŞİD Şüphelisi Tutuklandı
45 Yıllık Turşucu Sırrını Paylaştı! Bir Tutamı Turşuyu Kütür Kütür Yapıyor 45 Yıllık Turşucu Sırrını Paylaştı! Bir Tutamı Turşuyu Kütür Kütür Yapıyor
Zeki İnsanların Hangi Burca Sahip Olduğu Ortaya Çıktı! Doğuştan Zekiler Zeki İnsanların Hangi Burca Sahip Olduğu Ortaya Çıktı! Doğuştan Zekiler
5 Gündür Kayıptı! Ağaca Asılı Halde Bulundu 5 Gündür Kayıptı! Ağaca Asılı Halde Bulundu