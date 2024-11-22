Adliye Önünde Silahlı Kavga! 1’i Avukat 4 Yaralı, 5 Gözaltı

Dün saat 14.00 sıralarında Mardin Adliyesi'ndeki bir duruşma sonrası iki grup arasında adliye önünde silahlı kavga çıktı. Tarafların yanlarında getirdikleri tabancalarla açtıkları ateşte Avukat Aslan T. (42) ile aynı aileden Muhammed A. (20), Burhan A. (45) ve Mehmet Sait A. (52) yaralandı. Şüpheliler hafif ticari araçla kaçarken yaralılar, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Çatışmayla ilgili soruşturma kapsamında 5 kişi gözaltına alındı.

'MARDİN BAROSU VAR GÜCÜYLE ÇALIŞACAK'

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, Mardin Barosu avukatları adliye önünde toplanarak yaptıkları basın açıklaması ile olaya tepki gösterdi. Avukatlar adına açıklamayı Baro Başkanı Avukat Ahmet Duyan okudu.

Saldırıda 4 kişinin yaralandığını söyleyen Başkan Duyan, şöyle konuştu:

"Saldırganlar olayın akabinde hemen yakalanıp gözaltına alınmış, emniyette işlemler devam etmektedir. Bugünden itibaren, Mardin Barosu'nun 800 avukatı, yasaların caydırıcı hale gelmesi için var gücüyle çalışacaklar. Bugünden itibaren Mardin Barosu’nun 800 avukatı kamuoyunun bilinçlenmesi için var gücüyle çalışacaklar. Bugünden itibaren Mardin Barosu’nun 800 avukatı bireysel silahlanmanın önüne geçmek için var gücüyle çalışacaklar ve bunu sadece Mardin Barosu avukatları için değil, Türkiye'deki 190 bin meslektaşı için yapacaklar. Kimsenin kuşkusu olmasın başaracaklar.

'ŞİDDETİN TÜM BOYUTLARI ARAŞTIRILMALI'

Şiddet eğilimi toplumun her kesimine sirayet etmiştir. Toplumun her kesiminde bir öfke, bir şiddet hakim olmuş durumda. Avukata şiddet var mı, var. Çocuğa şiddet var mı, var. Kadına şiddet var, sağlık çalışanlara şiddet var, hayvanlara şiddet var. Bunların sebep ve sonuçları gerek hukuki, gerek psikolojik, gerekse sosyolojik boyutta derhal araştırılması gerekmektedir. Toplumsal öfkenin, toplumsal şiddetin son bulması için Mardin Barosu olarak ne gerekiyorsa yapacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın” dedi.

Kaynak: DHA