Başsavcılıktan '70 Kilo Altın' Açıklaması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Vadi İstanbul önünde yaptığı bir aramada 70 kilo altının ele geçirilmesiyle ilgili açıklama yaptı.

AZERBAYCAN VATANDAŞI VE DİPLOMAT OLDUĞU İDDİASI

Açıklamada, altının kendisine ait olduğunu söyleyen Azerbaycan vatandaşı M.G.Ş.'nin ayrıca diplomat olduğunu söylediği ve yasal işlemlerin devam ettiği belirtildi.

Konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatlarıyla Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, Sarıyer ilçesi Vadi İstanbul önünde durdurulan bir şahıstan yapılan önleme arama kararına istinaden yapılan arama neticesinde: 70 kilo altın bulunduğu tespit edilmiş, ürünlerin kendisine ait olduğunu beyan eden şahsın Azerbaycan ülkesi vatandaşı M.G. Ş. olduğu anlaşılmış ayrıca şahsın görevlilerimize diplomat olduğunu beyan etmiştir. Konu ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerekli yasal işlemler devam etmektedir."

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca verilen talimatlar çerçevesinde Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma kapsamında, Sarıyer'de bulunan bir alışveriş merkezi önünde Azerbaycan uyruklu M.G.Ş. isimli şüpheli taksiyle seyir halindeyken durduruldu.

Durdurulan şüpheli M.G.Ş. üzerinde yapılan arama sonucu 70 kilo altın bulunduğu tespit edildi. Şüphelinin M.G.Ş.'nin söz konusu ürünlerin kendisine ait olduğunu, ayrıca ekiplere diplomat olduğunu söylediği öğrenildi.

Kaynak: İHA-ANKA