Yenidoğan Çetesi’nin Hastanesinde Ölmüştü! Genç Hemşirenin Otopsi Raporunda Şoke Eden Detay

Türkiye’nin kanını donduran ‘Yenidoğan Çetesi’ soruşturması çerçevesinde kapatılan hastanede enjekte edilen iğne sonucu hayatını kaybeden hemşire Selen Bilgen’in otopsi raporu ortaya çıktı.

Yenidoğan Çetesi’nin Hastanesinde Ölmüştü! Genç Hemşirenin Otopsi Raporunda Şoke Eden Detay

İstanbul Beylikdüzü'nde 25 yaşındaki hemşire Selen Bilgin, ismi ‘Yenidoğan Çetesi’ skandalında geçen ve kapatılan Özel Birinci Hastanesi'nde kendisine enjekte edilen iğne sonrasında fenalaşarak hayatını kaybetmişti.

Dedesinin yanında refakatçi kalan genç hemşirenin ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı, fezleke hazırlandı.

OTOPSİDE 'ÇOKLU İLAÇ' DETAYI

Hemşire Selen Bilgin’in otopsi raporunun detayları belli oldu. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, raporda hemşirenin "Çoklu ilaç intoksikasyonu" sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

Yenidoğan Çetesi’nin Hastanesinde Ölmüştü! Genç Hemşirenin Otopsi Raporunda Şoke Eden Detay - Resim : 1

DOKTOR FATİH AKIN İÇİN MÜEBBET TALEBİ

Raporda hemşirenin kanında, ameliyat öncesi hastanın uyutulması için kullanılan Propofol etken maddesi bulunduğu bilgisi de yer aldı. Hazırlanan fezlekede, hemşire Selen Bilgin’in babası Serkan ve annesi Nergül Bilgin müşteki, doktor Fatih Akın ise şüpheli olarak belirtildi. Şüpheli doktor Fatih Akın’ın 'olası kastla öldürme’ suçundan müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

Yenidoğan Çetesi’nin Hastanesinde Ölmüştü! Genç Hemşirenin Otopsi Raporunda Şoke Eden Detay - Resim : 2

Fezlekede, Fatih Akın'ın Selen Bilgin'in ölümüne sebebiyet veren ilaç verilmesi olayında tedavi amacı ile hareket etmediği ifade edildi. Öte yandan hemşirenin olay günü doktor Fatih Akın'ın odasına gittiği, Fatih Akın'ın Selen Bilgin'in odaya girmesinden 1 saat sonra heyecanlı bir şekilde telefonla konuşarak odadan çıktığı da işaret edildi.

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Kaynak: HaberTürk

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