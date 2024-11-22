Yürekleri Ağza Getirmişlerdi! Kayıp Kız Kardeşler, İki Kaya Arasında 4 Gün Nasıl Hayatta Kaldı?

Niğde’de kaybolduktan sonra 4 gün sonra arama ve kurtarma ekipleri tarafından iki kaya arasında bulunan Belaruslu dağcı ikiz kız kardeşler, nasıl hayatta kaldıklarını açıkladı. İşte kız kardeşlerin 4 günlük yaşam mücadelesi…

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Yürekleri Ağza Getirmişlerdi! Kayıp Kız Kardeşler, İki Kaya Arasında 4 Gün Nasıl Hayatta Kaldı?

Niğde'nin Çamardı ilçesindeki Aladağlar'a gitmek için yola çıkan Belaruslu dağcı ikiz kız kardeşler Valentina ve Mariao İvankova’dan bir daha haber alınamamıştı. Hem Kayseri hem de Niğde’de kız kardeşlerin bulunması için arama çalışmaları başlatılmıştı.

4 gün süren çalışmaların ardından kız kardeşler, dağın 3 bin 400 metre rakımlı bölgesinde bulunmuştu. Hastanede tedavi altına alınan kız kardeşler, neler yaşadıklarını tek tek anlattı.

Yürekleri Ağza Getirmişlerdi! Kayıp Kız Kardeşler, İki Kaya Arasında 4 Gün Nasıl Hayatta Kaldı? - Resim : 1

Sabah’ta yer alan habere göre, kız kardeşlerin Hacer Ormanları’nın yüksek rakımlı bölgesinde yanlarındaki çadırı kurarak hayatta kalma mücadelesi verdiği öğrenildi.

Belaruslu dağcıların yürüyüşe çıkmadan önce sırt çantalarına fazla miktarda yiyecek ve ısınmak için cep sobası ve soğuk iklim kıyafetler aldıkları öğrenildi.

Yürekleri Ağza Getirmişlerdi! Kayıp Kız Kardeşler, İki Kaya Arasında 4 Gün Nasıl Hayatta Kaldı? - Resim : 2

“YUKARIDAYKEN ÇOK KORKTUK”

Kardeşlerden Mariao, yaşadıklarını şöyle anlattı: Dağa tırmanırken yolumuzu kaybettik. Sonra kar yağışı başladı. Yukarıdayken çok korktuk. Ekipler bizi bulduğunda adeta yeniden hayata döndük. Türk arama kurtarma ekipleri bizi bularak büyük bir iş başardılar. Onların yardımı çok büyüktü. Aşağı indiğimizde çok insan gördük. Hepsi bize sevgiyle baktı.

Yürekleri Ağza Getirmişlerdi! Kayıp Kız Kardeşler, İki Kaya Arasında 4 Gün Nasıl Hayatta Kaldı? - Resim : 3

“YAĞIŞIN DİNMESİNİ BEKLEDİK”

Kar yağışı nedeniyle hareket edemediklerini belirten Valentino ise “Çadırımızı kurup yağışın dinmesini bekledik. Ekipler gelip bizi kurtardı. Beklide onlar olmasaydı şu an yaşamıyor olabilirdik. Türkiye'ye teşekkür ederiz” dedi.

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Kaynak: Sabah

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