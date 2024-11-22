Turuncu Kodlu Alarm Verilmişti! Sağanak Çileye Döndü

Antalya’nın Manavgat ilçesinde şiddetli sağanak yağış sonrasında Şarlavuk Deresi taştı. Taşan derenin suları, 5 yıldızlı otelin zemin katına doldu. Otelde konaklayan 500 misafir, diğer otellere götürüldü.

Akçaalan Mahallesi'nde ise sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklar ile evlerin bahçesini su bastı. Evi ve bahçesi suyla dolan İbrahim Kozak ve Ayşe Kozak çifti, yaklaşık yarım metre yüksekliğinde su bulunan evin içinden çocukları tarafından çıkarıldı.

Aynı mahallede tek katlı evde oturan Yalçın Bodur'unda bahçesini ve evini su bastı. Bodur'un çocuklarına haber vermesi üzerine yaklaşık 1 metre su dolan eve kurtarma ekibi sevk edildi. MAKSAT Arama Kurtarma Derneği ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, rahatsızlığı nedeniyle yürüme zorluğu çeken Bodur'a ulaşıp, onu evden çıkardı.

Kaynak: DHA