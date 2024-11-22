Annesini Düşüren Adama Önce Silah Çekti, Sonra Sarıldı

Olay, geçtiğimiz günlerde İstanbul Avcılar Cihangir Mahallesi’nde yaşandı. Bir mağazanın camlarını temizleyen İsmail Yıldız isimli vatandaş, elindeki aparatı geriye doğru çekince yoldan geçen bir kadına çarptı. Dengesini kaybeden kadın yere düşerken, Yıldız kadını kaldırmaya çalışarak özür diledi. O sırada kadının oğlu fevri bir şekilde tepki göstererek Yıldız’a silah çekti.

SARILARAK AYRILDILAR

Tartışmanın devamında adam küfür ve tehditlere devam ederken, Yıldız bir anlık boşluğunu fırsat bilerek silahı elinden aldı. Bu durum üzerine anne özür dileyip gitmek istediklerini belirtirken, Yıldız’ın elinden silahı çekip aldı. Tartışma daha sonra tatlıya bağlanırken, Yıldız’ın kendisine silah çeken çocuğa sarıldığı görüldü.

Yaşanan bu sıra dışı tartışma ise işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

“KENDİSİNDEN ÖZÜR DİLEDİM”

Yaşanan olayı anlatan İsmail Yıldız, “Temizlik yaptığım sırada uzun bir ekipman kullanıyordum, geri doğru çektiğimde yolda yürüyen bir kadına çarptığını fark ettim. Çarpanın etkisi ile kadın yere düştü ve bende hemen kaldırmaya çalışarak kendisinden özür diledim. Daha sonrasında yanındaki oğlu fevri bir şekilde bana çıkıştı ve silah çekti” diyerek yaşadıklarını anlattı.

“SIKACAKSAN SIK”

Sözlerini sürdüren Yıldız, “Bende bir süre düşündükten sonra ‘Sıkacaksan sık, sıkmayacaksan kaldır şu silahı’ dedim. Tabi bağırıp çağırmaları sonrasında da devam etti. Bende bir anda hamle yaparak elinden silahı aldım. Annesi araya girdi bu sefer ‘Cenazemiz var, bırakın gidelim, özür dileriz’ dedi. O sırada da bir anlık boşlukta silahı benden geri aldı. Annenin yaptığı da yanlıştı çünkü çocuk çok fevriydi, bir gün başına bir bela alır” dedi.

Kaynak: İHA