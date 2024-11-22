Yatırımcıların Yeni Gözdesi Belli Oldu: İsmi Ajda Pekkan'dan Geliyor, Kuyumcular Yok Satıyor

Altın fiyatlarındaki artış, yatırımcıların daha ekonomik seçeneklere yönelmesine neden oldu. Ajda bileziklerin yeniden popülerlik kazanmasının başlıca nedenleri arasında...

Düşük işçilik maliyetleri: Seri üretime uygun olan bu bilezikler, diğer altın türlerine göre daha uygun işçilik ücretine sahip.

Yatırım avantajı: Alım-satım sırasında oluşan fiyat farkının az olması, yatırımcılar için cazip bir seçenek sunuyor.

Estetik ve şıklık: Hem günlük kullanım hem de yatırım amaçlı tercih edilen bu bilezikler, zarif tasarımlarıyla dikkat çekiyor.