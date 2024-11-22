Yatırımcıların Yeni Gözdesi Belli Oldu: İsmi Ajda Pekkan'dan Geliyor, Kuyumcular Yok Satıyor
Altın, her dönem yatırımcıların güvenli limanı olarak tercih edilse de, değişen ekonomik koşullar ve moda akımları, altının türlerini de etkiliyor. Son dönemde, özellikle 1990’lı yıllarda popüler olan Ajda bilezikler, yeniden kuyumcuların en çok satılan ürünleri arasına girdi. Bu bileziklerin adını, ünlü sanatçı Ajda Pekkan’dan alması da onları daha dikkat çekici hale getiriyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Altın fiyatlarındaki artış, yatırımcıların daha ekonomik seçeneklere yönelmesine neden oldu. Ajda bileziklerin yeniden popülerlik kazanmasının başlıca nedenleri arasında...
Düşük işçilik maliyetleri: Seri üretime uygun olan bu bilezikler, diğer altın türlerine göre daha uygun işçilik ücretine sahip.
Yatırım avantajı: Alım-satım sırasında oluşan fiyat farkının az olması, yatırımcılar için cazip bir seçenek sunuyor.
Estetik ve şıklık: Hem günlük kullanım hem de yatırım amaçlı tercih edilen bu bilezikler, zarif tasarımlarıyla dikkat çekiyor.
AJDA İSMİ NEREDEN GELİYOR?
1990’lı yıllarda Ajda Pekkan, gösterişli tarzıyla sadece müzikte değil, modada da ilham kaynağı olmuştu. Sık sık kullandığı bilezikler, kuyumcular tarafından sanatçının adıyla anılmaya başlandı ve "Ajda bilezik" adı o dönemin en popüler altın takılarından biri haline geldi.
Bu isim yalnızca bileziklerde değil, dönemin bir diğer trend ürünü olan Ajda bardaklarına da ilham verdi. Pekkan’ın misafirlerine sunduğu ve evinde sıkça kullandığı ince belli çay bardakları da onun adıyla anılarak popülerlik kazandı. Ajda bilezikler ve Ajda bardakları, dönemin modasına yön vermeleriyle dikkat çekiyor.
GÜNÜMÜZDE AJDA BİLEZİKLER NEDEN TERCİH EDİLİYOR?
Artan altın fiyatlarının etkisiyle, Ajda bilezikler ekonomik avantajlarının yanı sıra zarif tasarımlarıyla da kadınların gözdesi haline geldi. Düşük işçilik maliyetleri sayesinde alım gücüne hitap eden bu bilezikler, aynı zamanda şık görünümleriyle günlük kullanım için ideal bir seçenek sunuyor.
Altında değişen modanın yeni yüzü olarak yeniden vitrinlerde yerini alan Ajda bilezikler, hem yatırımcıların hem de altın severlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.