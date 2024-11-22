Altında 3. Dünya Savaşı Korkusu: Kayıplarını Telafi Etti, Yükseliş Sürüyor

Altın piyasasında haftanın son işlem günü hareketlilik devam ediyor. Jeopolitik riskler ve güvenli liman talebindeki artış, altın fiyatlarını yukarı taşıyor. Geçen hafta yüzde 4’ten fazla değer kaybeden ons altın, bu hafta yüzde 4,5’lik yükselişle kayıplarını telafi etti.

22 KASIM 2024 ALTIN FİYATLARI

Gram Altın

Serbest piyasa: 2980 TL

Kapalıçarşı: 3100 TL-3145 TL aralığında işlem görüyor.

Çeyrek Altın

5.175 TL

Yarım Altın

10.320 TL

Tam Altın

20.580 TL

ONS ALTIN KÜRESEL PİYASADA YÜKSELİŞTE

Ons altın fiyatı, küresel piyasalarda 2685 dolar seviyesinde seyrediyor. Dolar endeksi (DXY) 107,00 üzerinde güç kazanmasına rağmen, altın fiyatlarında günlük %1’e yakın prim dikkat çekiyor. ABD 10 yıllık tahvil faizleri ise %4,42 seviyesinde bulunuyor.

"GRAM ALTIN 3050-3200 TL ARASINDA DALGALANABİLİR"

Ukrayna-Rusya kaynaklı jeopolitik risklerin altın fiyatlarını yukarı taşıdığını belirten Altın ve Para Piyasaları Uzmanı M. Ali Yıldırımtürk, “Ons altında 2700 dolar direnç ve 2625 dolar destek olarak takip edilebilir. Fiziki gram satış fiyatı da 3050-3200 TL arasında dalgalanabilir” ifadelerini kullandı.

ALTINDA 3. DÜNYA SAVAŞI KORKUSU

Ukrayna, ABD ve İngiltere'nin füzeleriyle Rusya'ya karşı yeni bir hamle yaparken, Rusya Dnipro'ya hipersonik füze fırlatarak gerilimi tırmandırdı. Putin, Batı'nın desteklediği çatışmaların küresel bir savaşa dönüşebileceği konusunda uyardı. Karşılıklı saldırılar ve restleşmelerle birlikte bazı çevrelerde “3. Dünya Savaşı” korkuları dile getirilmeye başlandı. Altın fiyatlarındaki yükselişi buna bağlayan analistler, “ABD’de Biden yönetimi bitiyor. Savaşın sona ermesi konusunda piyasalar Trump’tan daha umutlu. Dolayısıyla ABD’de yeni dönem başlayana kadar piyasalarda da temkinli bir iyimserlik öne çıkabilir” değerlendirmesinde bulunuyor.