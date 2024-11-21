3 Polisi Yaralamıştı! Mahallenin Linç Ettiği Saldırgandan ‘Pes’ Dedirten Savunma

İzmir'in Seferihisar ilçesinde Turabiye Mahallesi'nde meydana gelen silahlı kavga sonrası polis ekipleri, ihbar üzerine bölgeye sevk edildi. Mahallede M.S.Ç. isimli şüpheli, polis ekiplerine ateş açtı.

Saldırıda komiser F.H.A., polis memuru M.T.B. ve polis memuru İ.G. yaralandı. Polislerden 2’sinin durumunun ağır olduğu belirtilirken, saldırgan M.S.Ç. gözaltına alındı.

3 POLİS MEMURU YARALANDI

Saldırı sonrasında İzmir Valiliği tarafından yapılan açıklamada “Silahlı çatışma ihbarı üzerine olay yerine intikal eden polis ekibimizin üzerine silahla ateş açılmıştır. 3 polis memurumuz yaralanmış ve tedavi altına alınmıştır. Olayın şüphelisi M.S.Ç. isimli şahıs silahıyla birlikte yakalanmış ve hakkındaki adli işlemlere başlanmıştır” ifadeleri kullanıldı.

Olayın meydana geldiği Turabiye Mahallesi’nde sokağa çıkan vatandaşlar, 'Polise kalkan eller kırılsın' sloganlarıyla yürürken şüphelilerin iş yerine saldırdı. Vatandaşlar, iş yerlerine taş ve sopalarla saldırarak zarar verirken, polis ekipleri ortamı yatıştırmaya çalıştı.

Saldırgan M.S.Ç.'nin polisteki ilk ifadesi ortaya çıktı. M.S.Ç., sivil polis ekibini aralarında husumet bulunan gruptan sandığı için saldırıyı gerçekleştirdiğini söyledi.

Kaynak: DHA