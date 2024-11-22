Muş'ta 24 Yaşındaki Uzman Çavuştan Acı Haber: Evinde Ölü Bulundu

Muş’un Malazgirt ilçesine bağlı Saftekin Mahallesi’nde akşam saatlerinde; Malazgirt İlçe Jandarma Komutanlığında görev yapan Uzman Çavuş Mustafa A. evinde ölü bulundu.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen olay inceleme ekipleri, evde detaylı incelemelerde bulundu. İlk bulgular, Mustafa A.’nın silahlı saldırı sonucu vurulmuş olabileceği ihtimalini ortaya koyarken, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsiyle belirlenecek. Uzman Çavuş Mustafa A.’nın nişanlı ve Nevşehir nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA