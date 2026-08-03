15 Temmuz Paylaşımından Tutuklanmıştı: Nasuh Mahruki İçin İstenen Hapis Cezası Belli Oldu

15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili sosyal medya paylaşımı gerekçesiyle tutuklanan AKUT eski Başkanı Nasuh Mahruki hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede Mahruki'nin 4 yıl 6 aya kadar hapsi talep edildi.

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15 Temmuz Paylaşımından Tutuklanmıştı: Nasuh Mahruki İçin İstenen Hapis Cezası Belli Oldu
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Arama Kurtarma Derneği (AKUT) eski başkanı Nasuh Mahruki hakkında 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle yürütülen soruşturma tamamlandı.

'HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK VEYA AŞAĞILAMA'

17 Temmuz'da 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlamasıyla tutuklanan Mahruki hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame düzenlendi.

4 YIL 6 AYA KADAR HAPİS CEZASI TALEBİ

Hazırlanan iddianamede, tutuklu bulunan Nasuh Mahruki'nin 4 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

SAVCILIK CEZA ARTIRIMI İSTEDİ

Savcılık, suçlamaya konu eylemin basın ve yayın yoluyla gerçekleştirildiğini belirterek, cezada yarı oranında artırım öngören Türk Ceza Kanunu'nun 218'inci maddesinin uygulanmasını talep etti.

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Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Nasuh Mahruki 15 Temmuz
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