Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki Tutuklandı

15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yaptığı sosyal medya paylaşımı sonrası gözaltına alınan ve tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Nasuh Mahruki “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamasıyla tutuklandı.

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Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki Tutuklandı
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Arama Kurtarma Derneği'nin (AKUT) kurucusu ve eski başkanı Nasuh Mahruki hakkında, sosyal medya hesabından yaptığı '15 Temmuz' paylaşımı nedeniyle gözaltı kararı verildi. Mahruki dün sabah İstanbul'daki evinden gözaltına alındı.

Mahruki hakkında, sosyal medya platformu X'teki hesabından yaptığı '15 Temmuz' paylaşımı nedeniyle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca re'sen soruşturma başlatıldı.

'HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK' SUÇLAMASI

'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan gözaltına alınan Mahruki, bugün savcılık tarafından aynı suçlamayla tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

TUTUKLAMA KARARI VERİLDİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının resen başlattığı soruşturma kapsamında, Nasuh Mahruki, sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğindeki sorgusundan sonra, sosyal medya paylaşımındaki ifadeler nedeniyle “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamasıyla tutuklandı.

Kaynak: Haber Merkezi

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Nasuh Mahruki 15 Temmuz
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