Ahbap Derneği Soruşturmasında Yeni Gelişme: Oğuzhan Uğur Gözaltına Alındı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan Ahbap Derneği soruşturması kapsamında Oğuzhan Uğur’un da aralarında bulunduğu 9 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Sabah saatlerinde Oğuzhan Uğur'un da aralarında olduğu 7 kişi gözaltına alındı.

NE OLMUŞTU?

Ahbap Derneği operasyonları kapsamında pazar günü Haluk Levent hakkında önce yakalama kararı çıkarılmış ardından gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında Haluk Levent ve 14 kişi tutuklanmıştı. Oğuzhan Uğur da Levent'in gözaltına alınmasından sonra peş peşe açıklamalarda bulunup süreci takip edeceğini söylemişti.

Oğuzhan Uğur, soruşturma haberleri sonrası şu paylaşımı yaptı;

'GERÇEK NEYSE ORTAYA ÇIKMALI'

Haluk Levent hakkında kamuoyuna yansıyan ciddi iddialar var. Süreci an be an takip edeceğiz elbette. Zira o dönemde her birimizin emeği, çabası ve mücadelesi vardı. Gerçek neyse ortaya çıkmalı, kuruş kuruş hesabı verilmelidir. Biz de herkes gibi izliyoruz şimdilik. Gelişmeler oldukça net yorumumuz da olacaktır muhakkak. Ancak Haluk Levent haberlerinden sekip bana ve BabalaTV’ye salça olmaya çalışanları da görüyorum. Onlara kısa bir bilgi verebilirim. Ben bir dernek ya da vakıf değilim. Dolayısıyla para toplayamam, bağış kabul edemem. Yaptığım tüm yardımları da bugüne kadar kendi cebimden yaptım. Bunu yazmak zorunda kalmak bile ruhumu eziyor. Ama yazmayınca da farklı yerlere çekiliyor. Normal…

Bu millet yıllardır hayal kırıklıklarından kule yaptı. “Güven” dediğimiz şey artık neredeyse nostaljik bir kavram. Umarım bu haberler o kulenin tepesine yeni bir parça daha eklemez, bizi güven duygusundan bir adım daha uzaklaştırmaz. Takipteyiz.

Uğur bir başka paylaşımında da şu ifadelere yer vermişti;

'AHBAP SORUŞTURMASINDA DURUŞUMUZ NETTİR'

Daha net bir açıklama isteniyor anladığım kadarıyla. “Uzatma” diyorlar. O zaman kısa ve net söyleyeyim; Ahbap soruşturmasında duruşumuz nettir. Ortada bir yanlış varsa, bu yanlış herkese olduğu gibi bana ve ekip arkadaşlarıma da yapılmıştır. Eğer o dönemki mücadelemiz, fayda sağlamak için attığımız adımlar ve yardım çabalarımız suistimal edilmişse amasız fakatsız bunun hesabını sormak için biz de en ön safta yer alacağız ve kendi adımıza hukuki süreçleri başlatacağız. Elbette benden çok bana güvenen insanların hakkı için mücadele edeceğim. Devlet onaylı bir kurumun hem o onayı hem beni hem de bana güvenen insanları PARA için aldatması söz konusuysa, yaşayacağım duygusal yıkımı ve hayal kırıklığını da göz ardı edip tüm imkanlarımla doğrunun peşinden gideceğim. Hakkımda yapılan yanlış haberler ve acımasız hedef göstermeler ortada… Bana bu sözleri söyleyenler, bu ithamları atanlar dün de vardı yarın da olacak. Ancak bu defa öfkem, şahsıma laf atanlara değil atılmasına sebep olanlar için harlanacak.

Ben de o dönem hem Ahbap’a hem de Afad’a bağış yaptım. Devlet kurumumuz AFAD için de, yetkili kurumların izni ile faaliyet gösteren AHBAP için de çağrı yaptım. Alın terimizin tek kuruşuna halel gelmişse miktara bakılmaz “hak” denir mücadele edilir. Edeceğiz. Kimsenin şüphesi olmasın.

Son olarak. Bana açıkça söven bir ekip var. Eleştiri yapan değil, direkt söven. Baya baya Ahbap’ı destekledikleri tivitlerini silmeyi unutmuşlar. Silin bence. Sonra söversiniz. Zira hiçbir hakaret yaşadığım aldatılma hissinin üzerine çıkamaz.

Kaynak: DHA