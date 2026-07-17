Kılıçdaroğlu ve Özel, Deniz Baykal'ın Eşi Olcay Baykal'ın Cenaze Töreninde Selamlaştı

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal'ın cenaze töreninde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP Grup Başkanı Özgür Özel el sıkıştı. El sıkışma esnasında iki ismin herhangi bir diyaloğa girmediği ve sadece başlarıyla birbirlerini selamlamaları dikkat çekti.

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Merhum eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetmişti. Olcay Baykal için bugün Ankara’da cenaze töreni düzenlendi.

Mutlak Butlan kararından sonra hayatını kaybeden eski CHP milletvekili Orhan Sür'ün cenazesinde karşılaşan ve tokalaşan Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel bu cenaze töreninde de yine karşılaştılar.

YİNE CENAZEDE EL SIKIŞTILAR

Olcay Baykal için düzenlenen cenaze törenine Kemal Kılıçdaroğlu önce geldi. Özgür Özel ise Cuma namazının ardından gelerek Kemal Kılıçdaroğlu ile tokalaştı ve saf tuttu.

Kılıçdaroğlu ve Özel, Deniz Baykal'ın Eşi Olcay Baykal'ın Cenaze Töreninde Selamlaştı - Resim : 1

ARALARINDA AKSAKAL DURDU

Cenaze töreninde Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu’nun arasında Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal vardı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında ise Muharrem İnce yer aldı.

Olcay Baykal'ın cenaze töreninin ardından Özgür Özel tabuta omuz verirken Kemal Kılıçdaroğlu baş sağlığı dileklerinin ardından alandan ayrıldı.

Kılıçdaroğlu ve Özel, Deniz Baykal'ın Eşi Olcay Baykal'ın Cenaze Töreninde Selamlaştı - Resim : 2

DEVLET MEZARLIĞI'NDA DEFNEDİLDİ

Törende, Olcay Baykal'ın çocukları Aslı Baykal ve Ataç Baykal, taziyeleri kabul etti. Kılınan cenaze namazının ardından Olcay Baykal'ın cenazesi, dualar eşliğinde Devlet Mezarlığı'na götürüldü. Mezarlıkta, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve CHP MYK üyeleri de yer aldı.

Olcay Baykal'ın cenazesi, 11 Şubat 2023'te vefat eden ve Devlet Mezarlığı'na defnedilen eşi eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın yanında toprağa verildi.

Kaynak: AA-ANKA

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