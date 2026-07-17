CHP Kurultay Davasında Kritik Eşik: Dosya 56 Gün Sonra Yargıtay’da!

CHP'nin genel başkan değişimine sahne olan 38. Olağan Kurultayı hakkında Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nin verdiği 'mutlak butlan' kararına ilişkin hukuki süreçte yeni bir safhaya geçildi. Yerel mahkeme, istinafın kararından tam 56 gün sonra dava dosyasını nihai karar için Yargıtay’a gönderdi.

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CHP Kurultay Davasında Kritik Eşik: Dosya 56 Gün Sonra Yargıtay’da!
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Ana muhalefet partisi CHP'nin kaderini belirleyecek yargı sürecinde nihai perde açıldı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 36. Hukuk Dairesi, partinin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirdiği olaylı 38. Olağan Kurultayı'nın iptali davasında 21 Mayıs'ta verdiği kararın ardından, tarafların yaptığı temyiz itirazlarını değerlendirdi.

Mahkeme, dosyayı 56 günlük sürecin ardından kesin hükmün verilmesi amacıyla Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’ne sevk etti.

ÖZGÜR ÖZEL VE YÖNETİMİNE UZAKLAŞTIRMA TEDBİRİ

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’nin masasına giden dosyada, ana muhalefet partisinin liderlik koltuğunu doğrudan sarsacak nitelikte ağır tedbir kararları yer alıyor.

İstinaf mahkemesinin kararı, kurultaydaki usulsüzlük iddiaları sebebiyle 'mutlak butlan' (tam geçersizlik) hükmü içeriyor. Bu doğrultuda Genel Başkan Özgür Özel ve mevcut parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılması kararlaştırıldı. Karar uyarınca, kurultay öncesindeki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve o dönemki parti yönetiminin, Yargıtay'ın nihai incelemesine kadar görevi yeniden devralması hüküm altına alındı.

GÖZLER YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ'NDE

Dosyanın yüksek mahkemeye ulaşmasıyla birlikte Türkiye'nin kilitlendiği davada son sözü Yargıtay 3. Hukuk Dairesi söyleyecek. Yargıtay üyelerinin yapacağı temyiz incelemesinin ardından, istinaf mahkemesinin Özel'i görevden alan ve Kılıçdaroğlu'nu göreve iade eden kararı ya aynen onanarak kesinleşecek ya da bozularak dosya yerel mahkemeye iade edilecek.

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Kaynak: Haber Merkezi

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