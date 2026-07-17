Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki Hakkında Tutuklama Talebi

Sosyal medyada yaptığı '15 Temmuz' paylaşımı nedeniyle gözaltına alınan eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki hakkında tutuklama talep edildi. Tutukluluğa sevk yazısında Mahruki'nin paylaşımı için "Bu haliyle atılan tweetin eleştiri sınırlarının ötesinde bulunduğu, toplum içinde infial oluşturacak nitelikte olduğu” yazıldı.

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Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki Hakkında Tutuklama Talebi
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Arama Kurtarma Derneği'nin (AKUT) kurucusu ve eski başkanı Nasuh Mahruki hakkında, sosyal medya hesabından yaptığı '15 Temmuz' paylaşımı nedeniyle gözaltı kararı verildi. Mahruki dün sabah İstanbul'daki evinden gözaltına alındı.

TUTUKLAMA TALEBİYLE MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ

Mahruki hakkında, sosyal medya platformu X'teki hesabından yaptığı '15 Temmuz' paylaşımı nedeniyle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca re'sen soruşturma başlatıldı.

'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan gözaltına alınan Mahruki, bugün savcılık tarafından aynı suçlamayla tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

'ELEŞTİRİ SINIRLARININ ÖTESİNDE, İNFAİL OLUŞTURUCAK NİTELİKE'

Mahruki’nin tutukluluğa sevk yazısı ortaya çıktı. Yazıda, “Paylaşım yapılan hesabın Nasuh Mahruki’ye ait olduğu, Mahruki’nin alınan ifadesinde sosyal medya hesabının kendisine ait olduğunu, paylaşımı kendisinin yaptığını, suç işleme kastı olmadığını beyan ettiği, yaptığı paylaşımda Türk milletini hedef alan, vatandaşlarımızı ve güvenlik güçlerimizi şehit verdiğimiz 15 Temmuz hain darbe girişimini tiyatro olarak tanımladığı, bu haliyle atılan tweetin eleştiri sınırlarının ötesinde bulunduğu, toplum içinde infial oluşturacak nitelikte olduğu” yazıldı.

Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki’ye '15 Temmuz' Soruşturması: Gözaltına AlındıEski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki’ye '15 Temmuz' Soruşturması: Gözaltına AlındıGüncel

Kaynak: DHA

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