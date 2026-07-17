FETÖ Parmağı Ortaya Çıkmıştı: Muhsin Yazıcıoğlu'nun Ölümüne İlişkin 19 Kişi Tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin FETÖ kapsamında yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 27 şüpheliden 19’unun tutuklandığını, 8’i hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini açıkladı.

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FETÖ Parmağı Ortaya Çıkmıştı: Muhsin Yazıcıoğlu'nun Ölümüne İlişkin 19 Kişi Tutuklandı
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Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce merkez Ankara olmak üzere 10 ilde 30 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendiği bildirildi.

'FETÖ' FAALİYETLERİ KAPSAMINDA OPERASYON

Açıklamada, merhum Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin bulunduğu helikopterin kaza/kırıma uğraması olayına ilişkin FETÖ faaliyetleri kapsamında "tasarlayarak kasten öldürme" suçuna iştirak ettikleri tespit edilen 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği, şüphelilerden 27’sinin yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi.

19 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Açıklamada Ankara Cumhuriyet Başsavcılığındaki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 27 şüpheliden 19’u hakkında tutuklama, 8’i hakkında ise adli kontrol kararı verildiği kaydedildi. Başsavcılık, soruşturmanın çok yönlü olarak titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.

Muhsin Yazıcıoğlu'nun Ölümünde FETÖ Şüphesi: Adil Öksüz ve Bylock Bağlantıları Ortaya ÇıktıMuhsin Yazıcıoğlu'nun Ölümünde FETÖ Şüphesi: Adil Öksüz ve Bylock Bağlantıları Ortaya ÇıktıGüncel

Kaynak: İHA

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Muhsin Yazıcıoğlu FETÖ
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