Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki’ye '15 Temmuz' Soruşturması: Gözaltına Alındı

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Arama Kurtarma Derneği'nin (AKUT) kurucusu ve eski başkanı Ali Nasuh Mahruki, dijital medya platformu X üzerinden gerçekleştirdiği 15 Temmuz paylaşımları nedeniyle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan re'sen soruşturma kapsamında İstanbul'daki evinde gözaltına alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Soruşturmayı yürüten savcılık, Mahruki'nin ifadelerini "mesnetsiz iddialar" olarak nitelendirerek Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 216. maddesi uyarınca işlem yapılması talimatını verdi. Başsavcılık açıklamasında şu ifadelere yer verilmişti:

“Bir sosyal medya platformunda Nasuh Mahruki isimli kullanıcı tarafından, 15 Temmuz darbe teşebbüsüne ilişkin yapılan paylaşım nedeniyle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatılmıştır… @nasuhmahruki isimli/rumuzlu X hesabı üzerinden 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili mesnetsiz iddialarda bulunan Ali Nasuh MAHRUKİ hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 5237 Sayılı Türk Ceza Kanun’un 216 maddesindeki Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama suçundan gözaltına alınması talimat verilmiştir.”

SORUŞTURMAYA NEDEN OLAN PAYLAŞIM

Soruşturma dosyasına giren ve gözaltı kararına dayanak oluşturan sosyal medya mesajında Mahruki, 15 Temmuz askeri darbe girişiminin arka planına dair birtakım iddialar öne sürmüştü. Nasuh Mahruki'nin tepki çeken o paylaşımında şu ifadeler yer alıyordu:

"15 Temmuz önceden fark edilmiş ancak rejim değişikliği için bir fırsat olarak görülerek bilerek engellenmemiş kontrollü bir şekilde kalkışılmasına müsaade edilmiş bir darbe girişimidir. Baş planlayıcısı ABD’dir, Fil’i feda etmiş, Vezir’i almıştır, Erdoğan’ı Şah yapmış Türk milletini Mat etmiştir."

Emniyet müdürlüğüne götürülen Mahruki'nin ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi