Korkunç Kazadan Emniyet Kemeri Kurtardı: 'Şoför Uyuyor Olabilirdi'
Antalya'dan İstanbul'a giden yolcu otobüsü, Eskişehir-Kütahya kara yolunda şarampole devrildi. Can pazarının yaşandığı kazada yaralanan 24 kişi hastaneye kaldırılırken, bir yolcunun "Emniyet kemerim takılıydı, beni o kurtardı. Şoförün uyuyor olma ihtimali yüksek. Yolları da çok bilmiyor gibiydi" sözleri facianın boyutunu gözler önüne serdi.
Eskişehir-Kütahya kara yolunda sabah saatlerinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Antalya'dan İstanbul istikametine seyir halinde olan C.Y. yönetimindeki 26 ND 010 plakalı yolcu otobüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
24 KİŞİ YARALANDI
Kazanın hemen ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yan yatan otobüsten çıkarılan ve ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan 24 yaralı, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Bölgede trafik akışı kontrollü olarak sağlanırken, kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.
'EMNİYET KEMERİM TAKILI OLMASAYDI...'
Dehşet anlarını anlatan 56 yaşındaki yolcu Gülsüm Yaşar, kazadan emniyet kemeri sayesinde yara almadan kurtulduğunu belirtti. Bursa'daki "Uludağ Premium Ultra Trail Koşusu"na katılmak üzere Burdur'dan otobüse bindiğini ifade eden Yaşar, kaza anını şu sözlerle aktardı:
"Uyuyordum, birden seslerle uyandım. Arabanın sarsıldığını, sağa sola yalpalanarak tarlaya girdiğini gördüm. Şoför tekrar yola çıkmaya çalışırken otobüs devrildi. Emniyet kemerim takılı olduğundan bana bir şey olmadı, sadece kollarımı ve ayaklarımı çarptım. Şoförün uyuma ihtimali çok yüksekti. İçeride büyük bir kargaşa ve çığlıklar vardı."
Kaynak: AA