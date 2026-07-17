Özgür Özel Düğmeye Bastı: Yeni Parti İçin Tarih Verildi! CHP'de Büyük Ayrılık İddiası

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CHP'de yaşanan yönetim krizinin ardından gözler Özgür Özel'in kurması beklenen yeni partiye çevrildi. Siyasi kulislerde konuşulan iddialara göre, adli tatilin başlamasının ardından Özel'in yeni oluşumu kamuoyuna duyurması ve kuruluş sürecini resmen başlatması bekleniyor.

Nefes Gazetesi'nde yer alan habere göre, parti hazırlıklarında sona gelindiği belirtilirken, Özgür Özel'in yeni partiyi geniş katılımlı bir basın toplantısıyla tanıtacağı öne sürülüyor. Tanıtımın ardından kurmaylarının kuruluş dilekçesini ilgili makamlara teslim ederek resmi süreci başlatacağı ifade ediliyor.

TÜZÜK VE PROGRAMDA SON AŞAMAYA GELİNDİ

Yeni partinin tüzüğü ve programı üzerinde çalışmalar büyük ölçüde tamamlandı. Hukukçulardan oluşan özel bir ekibin hazırlıkları yürüttüğü belirtilirken, parti ismi ve logosu üzerindeki çalışmaların ise sürdüğü kaydedildi.

Özgür Özel de geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, tüzük, program ve kurucular kuruluna ilişkin çalışmaların devam ettiğini belirterek, temmuz ayının sonu ile ağustos ayının başında resmi adımların atılacağını ifade etmişti.

CHP'DEN YOĞUN KATILIM BEKLENTİSİ

Kulislerde dile getirilen iddialara göre, yeni partinin kuruluşuyla birlikte Özgür Özel'e yakın en az 80 CHP milletvekilinin yeni oluşuma katılması bekleniyor. Bu sayının ilerleyen süreçte artabileceği ve destek veren milletvekili sayısının 100'ü aşabileceği de öne sürülüyor.

ANA MUHALEFET DENGESİ DEĞİŞEBİLİR

Söz konusu geçişlerin gerçekleşmesi halinde, yeni partinin TBMM'de en fazla milletvekiline sahip muhalefet partisi konumuna yükselmesi bekleniyor. Böyle bir senaryoda, CHP'nin uzun yıllardır taşıdığı ana muhalefet partisi unvanının da el değiştirebileceği değerlendiriliyor.

BAZI İSİMLER GÖREV ALMAYACAK

Öte yandan, Özgür Özel'e yakın bazı kurmay isimlerin yeni partinin kuruluş çalışmalarına destek verecekleri ancak resmi görev üstlenmeyecekleri ifade ediliyor. Ankara Milletvekili Umut Akdoğan da yaptığı açıklamada yeni partiye katılacağını ancak parti yönetiminde görev almayı düşünmediğini belirterek, sahada çalışmayı tercih edeceğini söyledi.

Kaynak: Nefes Gazetesi