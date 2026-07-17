Ahbap Soruşturmasında Kritik Viraj: Firari Şüpheli Alper Çelik Noterde Yakalandı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne ilişkin yürütülen soruşturmada, Dernek Başkanı Haluk Levent ile bazı şüpheliler tutuklanmıştı. Başsavcılık, soruşturmanın "Dernekler Kanunu'na muhalefet", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "örgüt" suçlamaları kapsamında yürütüldüğünü açıklamıştı. Ayrıca depremin ardından yapılan bağışların şahsi hesaplara aktarıldığı bildirilmişti.

ALPER ÇELİK GÖZALTINA ALINDI

Haluk Levent'in yardımcısı olan ve soruşturmanın kritik isimleri arasında yer alan Alper Çelik'in dün noterde işlem yaparken gözaltına alındığı öğrenildi.

Çelik, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

MASAK RAPORUNDA ‘OLAĞAN AKIŞA AYKIRI ARTIŞ’

Öte yandan soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu’nca (MASAK) hazırlanan raporda, Ahbap Derneği kurucularından Alper Çelik hakkında yapılan değerlendirmede, hesap hareketleri incelendiğinde işlemlerinin 2020 yılının ilk çeyreğinde hayatın olağan akışına aykırı şekilde arttığı, bu artışın 2024 yılının son çeyreğine kadar devam ettiği belirtildi.

20 MİLYON LİRA YATIRIP 5 MİLYON LİRA ÇEKMİŞ

Çelik’in hesap hareketleri incelendiğinde, 379 işlemde toplam 19 milyon 566 bin TL nakit yatırma işlemi, 966 işlemde ise toplam 4 milyon 881 bin TL nakit çekme işlemi gerçekleştirdiği kaydedildi.

TRANSFER AÇIKLAMALARINDA AHBAP VE BORÇ VURGULARI

Çelik’in para transfer işlemlerinde artış görüldüğü, aldığı para transferlerinin işlem açıklamalarında “Borç ödeme”, “Zafer Yay adına borç verdim”, “Hlk için borç”, “Ahbap faaliyetleri için borç”, “Ahbap”, “Ahbap borç”, “Haluk için borç” ifadelerinin yer aldığı aktarıldı. Ayrıca şüphelinin hesabına Zafer Yay tarafından gönderilen paraların şans oyunları gibi işletmelere ve bazı üçüncü kişilere transfer edildiği belirtildi.

Kaynak: DHA