Zonguldak'ta Cankurtaranlardan Yaz Sezonunda Yoğun Mesai: 127 Kişi Kurtarıldı

Zonguldak'ta yaz sezonu boyunca boğulma tehlikesi geçiren 127 kişi belediyenin cankurtaranları tarafından kurtarıldı. Öte yandan bu sezon denize girme yasağı varken yüzmek isteyen 1 kişi ise boğuldu.

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Zonguldak'ta Cankurtaranlardan Yaz Sezonunda Yoğun Mesai: 127 Kişi Kurtarıldı
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Kent merkezinde, deniz sezonunun açılmasından bu yana insanlar sıcak havanın keyfini yüzerek çıkarıyor.

CANKURTARANLAR 127 CAN KURTARDI

Zonguldak Belediyesi’nin sorumluluk sahasında bulunan Kızlar, Tersane ve Kapuz plajlarında görev yapan cankurtaranlar, olası olumsuzluklara karşı çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, sezon başından bu yana boğulma tehlikesi geçiren 127 kişiyi cankurtaranlar kurtardı.

CANKURTARANLAR MÜDAHALELERİ ANLATTI

Cankurtaran Hasan Sarı, "Kapuz Plajı'nda altın cankurtaran olarak görev yapmaktayım. Sezon açıldığından beri 57 vakaya anında müdahale etmiş bulunmaktayız. Sezonun devamında da görevimizin başında olacağız" dedi.

Gümüş cankurtaran olarak Kapuz Plajı'nda görev yapan Senem Mesci, "Birçok vakaya müdahalede bulunduk. Amacımız, burada vatandaşımızı güvenli bir şekilde evine göndermek. Şu ana kadar hiçbir can kaybı yaşamadık. Bunun mutluluğu içerisindeyiz" diye konuştu.

Tersane Plajı Tesis Sorumlusu Muzaffer Kaya ise 40 kişiyi boğulmaktan kurtardıklarını açıklayarak, "Bu sebepten hiçbir can kaybı yaşamadık. Belediye olarak önceliğimiz tesisimize gelenlerin can güvenliğidir" ifadelerini kullandı.

Kızlar Plajı'nda görev yapan gümüş cankurtaran Umut Boz da sezon başından bu yana boğulma tehlikesi geçiren 30 kişiyi kurtardıklarını söyledi.

YASAK KARARINI TANIMAYAN BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan, Valilik tarafından denize girmenin yasaklandığı gün denize girmeye çalışan 1 kişinin ise boğulduğu belirtildi.

Kaynak: DHA

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