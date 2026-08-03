Zincirlime Kaza Faciaya Yol Açtı, Biri Çocuk 2 Ölü

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde otomobil ile 2 TIR’ın karıştığı zincirleme kazada 63 yaşındaki Lütfiye Doğruyol ve 3 yaşındaki Mert Asaf Doğruyol yaşamını yitirdi, 1'i ağır 3 kişi de yaralandı.

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Kaza, öğle saatlerinde, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nun 4’üncü kilometresindeki Esenyurt Mahallesi’nde meydana geldi.

3 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ

İsmail Doğruyol'un (46) kullandığı 42 AEN 20 plakalı otomobil ile Davut Y. (53) idaresindeki 49 ABH 752 plakalı TIR ve Ahmet C.'nin (52) kullandığı 03 AKB 331 plakalı TIR çarpıştı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

BİRİ ÇOCUK 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Jandarma ekipleri olası kazalara karşı çevrede güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, Lütfiye Doğruyol ve Mert Asaf Doğruyol'un hayatını kaybettiğini belirledi.

3 YARALIDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR

Yaralanan Melek D. (36), Muhammed Mete D. (11) ve Sadullah Ç. ambulanslarla Nurdağı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Sadullah Ç.'nin de sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kaynak: DHA

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Gaziantep Trafik kazası
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