Ömer Çelik'ten Netanyahu'ya Sert Tepki, 'Amacı Gazze'yi Yok Etmek'

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Çelik, "Netanyahu'nun tek amacı Gazze'yi tamamen yok etmektir. Bu insanlığın tüm değerlerine düşmanlıktır. Netanyahu saldırganlığıyla artık barışı savunan tüm ülkelerin politikalarına sabotaj düzenlemektedir." açıklamasında bulundu

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Ömer Çelik'ten Netanyahu'ya Sert Tepki, 'Amacı Gazze'yi Yok Etmek'
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in Gazze'deki soykırıma varan saldırılarına sert şekilde tepki gösterdi.

'NETANYAHU ŞEBEKESİ CİNAYET İŞLEMEYE DEVAM EDİYOR'

Çelik sert ifadeler kullandığı açıklamasında "Netanyahu şebekesi cinayet işlemeye devam ediyor. Bu "soykırım şebekesi" son olarak, Gazze’de 30'dan fazla sivili katletti ve sağlık tesislerini hedef aldı." ifadelerini kullandı.

'NETANYAHU BARIŞIN HER ADIMINI DÜŞMAN GÖRÜYOR'

AK Parti Sözcüsü Çelik açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bu saldırılar Gazze Barış Planı’nın hayata geçirilmesini sağlayacak yol haritası üzerinde mutabakat sağlanmasının hemen ardından yapıldı. Bu bir kere daha Netanyahu şebekesinin barışı hayata geçirecek her adımı düşman gördüğünü gösteriyor.

'TEK AMACI GAZZE'Yİ YOK ETMEK'

Netanyahu’nun tek amacı Gazze'yi tamamen yok etmektir. Bu insanlığın tüm değerlerine düşmanlıktır. Netanyahu saldırganlığıyla artık barışı savunan tüm ülkelerin politikalarına sabotaj düzenlemektedir."

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Kaynak: Haber Merkezi

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