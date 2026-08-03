Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Terörsüz Türkiye' Sürecine 4 Maddelik Katkı

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

2013 YILINDA VERİLEN DESTEĞİ HATIRLATTI

Kılıçdaroğlu, 2013 yılında başlayan çözüm sürecine de destek verdiklerini, sorunun çözüm adresi olarak Meclis'i gösterdiklerini hatırlatarak, "2020 yılında yaptığımız Kurultayda da yine bu soruna değinmiş ve 'Başta Kürt sorunu olmak üzere, tüm toplumsal sorunlarımız demokrasi temelinde ve TBMM’nin öncülüğünde çözülecek; Türkiye'nin tam bağımsızlığı, demokrasisi ve üniter yapısı güçlendirilecektir' demiştik." ifadelerini kullandı.

4 BAŞLIKLI ÖNERİ

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının satırbaşları şöyle oldu:

"2026'da bizim önerimize gelindi. Çözüm, TBMM olarak gösterildi ve Meclis görev üstlendi. Gerçekçi bir çözüm mimarisi en az 4 boyutu içermek zorundadır. 4 boyutuyla birlikte çözüm sürecine ulaşılmalı.

Bir, Terör örgütünün doğrulanır şekilde silahsızlanması ve örgütsel tasfiyesi.

İki, Türkiye'nin bütün yurttaşlarını kapsayan demokratik ve hukuki yaptırımların yapılması.

Üç, Irak ve Suriye'deki bağlantılı silahlı yapıların geleceğini kapsayan bölgesel güvenlik düzenlemesinin harekete geçirilmesi.

Dört, dış güçlerin vekil yapılandırmalar üzerinden bir egemenlik stratejisinin oluşturulması.

Bu dört boyut, her aşamada dikkate alınmak zorundadır.

'DEMOKRASİYİ TAÇLANDIRMA SÜRECİ'

Biz bu sürece demokrasiyi taçlandırma süreci diyoruz. Bu, güvenliği hukukun yerine koymadan, bu iki değeri aynı anayasal düzenin içinde birleştirmektir. Silahın siyasetten tamamen çıkması, siyasetin de kapalı pazarlıklardan çıkarak Meclis'in, hukukun ve milletin denetimine girmesidir.

Farklı toplumsal faaliyetleri ortak cumhuriyet anlayışları içinde yer almaktır. Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının gereğini yapmaktır.

Bu, Türkiye'nin güvenliği ve dış politikası içinde hayatidir. Biz bunu çözmeden güçlü bölgesel bir aktör haline gelemeyiz. Çok zor. Kimse unutmasın bu gerçeği, herkes kabul etmeli.

'KÜRTLERLE KURULACAK BAĞLAR GELECEK VİZYONUNU GELİŞTİRECEK'

Şunu da unutmamak gerekir. Kürtlerle kurulacak bağlar, Türkiye'nin gelecek vizyonunu da geliştirecektir. Bu, Türkiye'nin güvenliği ve dış politikası içinde hayatidir.

'ÜNİTER YAPININ KORUNMASINA, BÖLGESEL BARIŞA EVET'

Bu noktada artık ilkesel bir çerçeve koyuyoruz. Bu bağlamda; silahın siyasetin dışına çıkmasına evet. TBMM merkezli sürece evet. Hukuk devletine evet. Eşit yurttaşlığa evet. Demokratik siyasetin güçlenmesine evet. Üniter yapının korunmasına evet. Bölgesel barışa evet.

Çağrımız çok açık. Sürecin tüm aşamaları TBMM merkezli yürütülmelidir. Çerçeve yasa, açık hukuk ilkelerinin ürünü olmalıdır. Silahsızlanma gerçek, denetlenebilir ve geri dönüşsüz olmalıdır"

Kaynak: ANKA