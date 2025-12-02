14 Yaşındaki Çocuğu Bıçakladı, Kayıplara Karıştı!

Aksaray’da 14 yaşındaki bir çocuk, sokak ortasında tartıştığı arkadaşı tarafından bıçaklanarak yaralandı. Şüpheli, saldırının ardından kayıplara karıştı.

14 Yaşındaki Çocuğu Bıçakladı, Kayıplara Karıştı!
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay, Ereğli Kapı Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 14 yaşındaki A.K.E. ile arkadaşı arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu yanında taşıdığı bıçağı çıkaran çocuk, A.K.E.’yi bacağından ve omuz kısmından bıçaklayarak yaraladı.

DURUMU İYİ

Kavga ve yaralı çocuğu gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı çocuk, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, saldırgan çocuk kayıplara karıştı. Saldırıyla ilgili soruşturma açıldı.

İETT Otobüsünde Bıçaklı Saldırı! Yaralıların Durumu AğırİETT Otobüsünde Bıçaklı Saldırı! Yaralıların Durumu AğırGüncel

İskenderun'da Belediye Çalışanına Bıçaklı Saldırı: Şüpheli Tutuklandıİskenderun'da Belediye Çalışanına Bıçaklı Saldırı: Şüpheli TutuklandıYurttan Haberler

Ankara’daki Dehşet Gecesinde Evladını Kaybeden Babanın Feryadı Yürek Dağladı: ‘Bu Olay Minguzzi Cinayetinin Benzeri'Ankara’daki Dehşet Gecesinde Evladını Kaybeden Babanın Feryadı Yürek Dağladı: ‘Bu Olay Minguzzi Cinayetinin Benzeri'Güncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Bıçaklı Saldırı Aksaray
Furkan Karabay'ın Tahliyesine Savcılıktan İtiraz Furkan Karabay'ın Tahliyesine Savcılıktan İtiraz
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Yeşilay'dan Çarpıcı Rapor! Her 3 kişiden 2'si... Yeşilay'dan Çarpıcı Rapor! Her 3 kişiden 2'si...
Icardi Galatasaray'dan Ayrılacak Mı? Beklenen Resmi Açıklama Geldi: Okan Buruk... Takımdan Ayrılıyor Mu? Resmi Açıklama Geldi
ÇOK OKUNANLAR
3 Bakanlık ve SPK Çalışanlarına FETÖ Operasyonu: 21 Gözaltı Kararı 3 Bakanlık ve SPK’ya FETÖ Operasyonu
Güllü'nün Şüpheli Ölümünde Şok Ses Kaydı! Kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in Kaçış Planı Ortaya Çıktı Güllü'nün Şüpheli Ölümünde Şok Ses Kaydı! Kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in Kaçış Planı Ortaya Çıktı
Eski Milli Futbolcu Gökhan Gönül Gözaltına Alındı Eski Milli Futbolcu Gökhan Gönül Gözaltına Alındı
Bahçeli’den Çarpıcı ‘Terörsüz Türkiye’ Vurgusu: 'Ok Yaydan Çıkmıştır. Gemiler Yakılmıştır' 'Ok Yaydan Çıkmıştır. Gemiler Yakılmıştır'
En Büyük Hayali Kabusa Döndü: Yabancı Gelin Kaçtı, Baba Canına Kıydı En Büyük Hayali Kabusa Döndü: Yabancı Gelin Kaçtı, Baba Canına Kıydı