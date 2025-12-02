Furkan Karabay'ın Tahliyesine Savcılıktan İtiraz

Savcılık, gazeteci Furkan Karabay hakkında verilen tahliye kararının mevcut delillerle uyumlu olmadığını belirterek itirazda bulundu. Başsavcılık, dosyadaki 'kuvvetli suç şüphesi' gerekçesiyle tutuklama talep etti.

Furkan Karabay'ın Tahliyesine Savcılıktan İtiraz
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Furkan Karabay hakkında verilen tahliye kararına itiraz etti. Savcılık, dosyada 'kuvvetli suç şüphesi' bulunduğunu belirterek tutuklama talebinde bulundu. İtiraz, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunulan yazıyla yapıldı.

Yazıda, 'suçun niteliği, mevcut delillerin sanığın üzerine atılı suçu işlediğine yönelik kuvvetli şüphe oluşturduğu' ifade edildi. Savcılık ayrıca, Karabay hakkında hükmedilebilecek olası ceza miktarına dikkat çekerek tutuklama tedbirinin uygulanması gerektiğini bildirdi.

Tutuklu Gazeteci Furkan Karabay Tahliye Edildi

Kaynak: ANKA

Etiketler
Furkan Karabay
