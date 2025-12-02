Yeşilay'dan Çarpıcı Rapor! Her 3 kişiden 2'si...

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yeşilay’ın açıkladığı 'Türkiye Tütün Raporu 2025', tütün bağımlılığının özellikle genç nüfus arasında ne kadar derinleştiğini çarpıcı verilerle ortaya koydu. Raporda yer alan verilere göre Yeşilay Danışmanlık Merkezleri'ne (YEDAM) başvuranlarda sigaraya başlama yaşı dramatik biçimde düşmüş durumda. Başlama yaşının ortalaması 16,9. Başvuranların yüzde 62,9’u, henüz 18 yaşını bile görmeden sigaraya başlamış.

Erkeklerde tablo daha çarpıcı: Ortalama başlama yaşı 16,1 ve her 10 erkekten neredeyse 7’si sigaraya 18 yaş altındayken adım atmış. Kadınlarda ortalama başlama yaşı 18,1 olsa da, kadınların yüzde 54,2’si de reşit olmadan tütünle tanışmış. Rapora göre düzenli kullanıcıların ortalama tütün geçmişi 23 yıla yayılıyor ve günlük tüketim 22 adete ulaşıyor. Başvuranların yüzde 77’si daha önce sigarayı bırakmayı denemiş ancak bu girişimlerin yüzde 77,5’i bir yılı bile tamamlamadan çökmüş. Uzmanlara göre bu durum, uzun kullanım süresi ve yüksek tüketimin bırakma sürecini ağırlaştırdığını gösteriyor.

100 BİNİN ÜZERİNDE İNSAN TÜTÜN NEDENİYLE ÖLÜYOR

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, tütün kullanımının toplumun kanıksadığı ama en ölümcül alışkanlıklardan biri olduğunu belirterek, "Dünyada her yıl 8 milyon, Türkiye’de 100 binin üzerinde insan tütün nedeniyle ölüyor. Tütün bağımlılığı, dünya üzerindeki en normalleştirilmiş ölüm nedeni” dedi.

ELEKTRONİK SİGARA UYARISI

Dinç, elektronik sigaralara yönelik 'daha masum' algısının da gerçeği yansıtmadığını vurguladı. Çocuk ve gençlere yönelik aromalı ürünler, renkli ambalajlar ve dijital platformlarda yapılan hedefli reklamların nikotine geçişi hızlandırdığını söyleyerek, "Bu ürünler bırakma aracı değil; tam tersine nikotinle tanıştıran yeni kapılar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi