İETT Otobüsünde Bıçaklı Saldırı! Yaralıların Durumu Ağır

İstanbul Arnavutköy'de bir İETT otobüsünde bıçaklı saldırı dehşeti yaşandı. Bir şüpheli şoför ile iki yolcuyu bıçakladı. Yolcuların durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaçan saldırgan ise her yerde aranıyor.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Dehşete düşüren olay, saat 11.30 sıralarında Arnavutköy ilçesinde Haraççı Kavşağı girişinde İETT otobüsünde meydana geldi.

İddiaya göre, bir şüpheli henüz bilinmeyen bir nedenle otobüs şoförü ve 2 yolcuyu bıçakladı. Saldırgan, şahısları yaraladıktan sonra olay yerinden hızla kaçarak uzaklaştı.

YARALILARIN DURUMU AĞIR

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralanan 2 yolcunun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan, polis ekipleri bıçaklı saldırganı yakalamak için arama çalışması başlattı.

Kaynak: İHA

Etiketler
İETT Saldırı
Son Güncelleme:
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Kartalkaya Davasında Üçüncü Duruşmada 4'ncü Gün! Karar Bekleniyor Kartalkaya Davasında Üçüncü Duruşmada 4'ncü Gün
Icardi Galatasaray'dan Ayrılacak Mı? Beklenen Resmi Açıklama Geldi: Okan Buruk... Takımdan Ayrılıyor Mu? Resmi Açıklama Geldi
Pazar Günü Trafiğe Çıkacaklar Dikkat! İstanbul'da Bu Yollar Kapalı Olacak İstanbul'da Pazar Günü Trafiğe Çıkacaklar Dikkat
ÇOK OKUNANLAR
Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Bu Tutarı Aşan Devlet Desteği Alamayacak Devlet Desteği İçin Elektrik Faturasına Sınır Getirildi
Güllü'nün Ölümünde Kan Donduran İfade! 'Ben Yaptım Çok Pişmanım' Güllü'nün Ölümünde Kan Donduran İfade! 'Ben Yaptım Çok Pişmanım'
Maaşlardan Her Ay Zorunlu Kesinti Yapılacak! Tarih Verildi! Milyonlarca Çalışanı İlgilendiriyor Maaşlardan Her Ay Zorunlu Kesinti Yapılacak! Tarih Verildi! Milyonlarca Çalışanı İlgilendiriyor
Ozan Elektronik Para AŞ'ye Kayyım Atandı! 10 Şüpheliye Gözaltı Kararı İstanbul’da Elektronik Para Şirketine Kayyım Atandı
Altında Düşüş Serisi Devam Ediyor! Piyasada 'Dip' Endişesi Büyüyor Altında Düşüş Serisi Devam Ediyor! Piyasada 'Dip' Endişesi Büyüyor