Show TV Bahar dizisinde ayrılık... Hikaye tümüyle değişiyor

Show TV'nin sevilen dizisi Bahar, izleyicileri şaşırtacak bir gelişme ile gündemde. İddialara göre, Timur ile Bahar karakterleri boşanma aşamasına geliyor. Bu beklenmedik gelişme, izleyicileri şaşırtmış durumda.,

Dizinin takipçileri, Bahar ve Timur'un ilişkisindeki bu değişimin nedenlerini merak ediyor. Karakterler arasındaki gerginlik ve çatışmaların sonunda boşanma kararı alınması, izleyiciyi heyecanlandıran bir konu olarak dikkat çekiyor.

Show TV’de ekrana gelen, yapımcılığını MF Yapım’ın üstlendiği “Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?” dizisinin kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Sena Kalıp, Alisa Sezen Sever ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

‘Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?’ın 4. Bölümünde;

Bahar yeni bir başlangıca adım atmışken bütün aile Umay’ın hastaneye kaldırılma haberiyle sarsılır. Yavuzoğlu ailesi içinde hesaplaşma yaşanırken hastaneye gelen Cihan Taşkeski, Evren ve Timur’u karşı karşıya getirir. Cihan’ın gelişi Bahar için de yeni bir sınav olur. Bahar, Umay’la arasındaki sorunları düzeltmeye çalışırken Timur’u evde büyük bir sürpriz beklemektedir; Parla! Timur’un açığını yakalayan Bahar, bir yandan şüphesiyle sınanırken diğer yandan yeni başladığı hastane macerasında mücadele etmeye devam edecektir.

“Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?” yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de Show TV’de!

Kaynak: Dizidoktoru.com