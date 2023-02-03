Patates haşlaması yaparken yapılan hata... Zehirleme riski var

Patates haşlarken herkesi ilgilendiren önemli uyarı. Bir çok kişinin yaptığı bu hataya dikkat..

Patates haşlaması yaparken yapılan hata... Zehirleme riski var

Patates kabuğuyla yenir mi? Yenmez... İster közlenmiş olsun ister haşlanmış.. Hiç bir koşulda patates kabuğuyla yenilmemeli.

Son dönemde bazı sosyal medya kullanıcıları paylaştıkları tariflerle yanlış bilgiler veriyorlar. Örneğin patatesi haşladıktan sonra kabuğuyla birlikte tüketilmesini öneriyorlar.

Patates haşlaması yaparken yapılan hata... Zehirleme riski var - Resim : 1

NE KADAR YIKARSANIZ YIKAYIN ZARARLI MİKROPLAR GEÇMEYEBİLİR

Patatesin dış yüzeyini ne kadar yıkarsanız yıkayın, zararlı mikroplar geçmeyebilir. O nedenle patatesin mutlaka kabuğu soyulmalı.

* Mide bulantısına yol açabilir.

* Şiddetli ishale neden olabilir.

* Zehirlenme riski taşır.

SAĞLIKLI PATATES NASIL HAŞLANIR?

Kabukları soyulmuş bütün patates için ortalama 30 dakika pişirme yeterli olacaktır. Küp küp doğranan ve daha ufak boyuta sahip olan patatesleri haşlamak için ise 15 dakika idealdir. Püre için kabukları soyulan ve serbest doğranan patatesleri ise; orta ateşte yaklaşık 20 dakika pişirmeniz gayet uygundur.

PATATES HAŞLARKEN SUYUN SICAKLIĞINA DA DİKKAT

Sıcak ya da ılık değil, mutlaka soğuk su eklemelisiniz. Bunun sebebi de şu; patatesleri direkt sıcak suya koyduğunuzda tıpkı kızgın tavaya koyduğunuz bir bonfile dilimi gibi dış kısmı mühürlenir. Bu sebeple içi pişene kadar dış kısmında dağılmalar meydana gelir.

PATATES HAŞLARKEN SUYA TUZ KOYUN ÇÜNKÜ...

Patateslerin üzerine su ekledikten sonra, hem daha lezzetli olması hem de daha hızlı haşlanması için suya bir tutam tuz ekleyebilirsiniz.

FİLİZLENMİŞ PATATESE DİKKAT

Öte yandan beslenme uzmanları filizlenmiş patates konusunda da uyarıyor. Eğer haşlayacağınız patates filizlenmişse sakın haşlamayın. Filizlenmiş patateste zehir riski taşımaktadır. 

DERLEME: GERÇEK GÜNDEM

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