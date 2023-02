Et iyi olmuyorsa işin ustası açıkladı; Et mutlaka böyle pişirilmeli

Lokum gibi et pişirmenin sırları hep merak edilmiştir. 33 yıllık usta Ulusalpost sitesine yaptığı açıklamada lokum gibi et pişirmenin sırlarını paylaştı. Usta İbrahim'in önerisini uygulayan lokum gibi et pişirebiliyor.

* Tava seçimine dikkat edin.

* Zeytinyağı kullanın.

* Et kavururken mutlaka 1 şişe maden suyunun yarısını ekleyin. Pişireceğiniz et lokum gibi olacaktır.

LEZZETLİ ET KAVURMANIN TARİFİ NASILDIR?

Eti kuşbaşı şeklinde doğrayın. Tavaya zeytinyağını ekleyip güzelce kızdırın. Etleri yağ kızdıktan sonra koyun ve güzelce kavurun. Etlerin rengi değişince 1 şişe maden suyunun yarısını dökün. Güzelce karıştırın. Ve tavanın kapağını kapatın.

Et pişme aşamasına gelince tuz ve baharatı serpiştirip ocaktan alın. Servis ederken 1 dilim limonun suyunu etin üzerinde gezdirebilirsiniz.

Gerçek Gündem'in derlediği bilgilere göre; Et yemeğinin lezzetli olması için mutlaka oda sıcaklığındaki etten tüketmek gerekiyor. Dondurulmuş etler hem lezzetsiz hem sağlıksız oluyor.

ETİ YIKAMAYIN

Ayrıca uzmanların bir önemli uyarısı daha var. Eğer et pişirirken eti pişirme öncesinde yıkıyorsanız bu hatadan vazgeçmelisiniz. Hem etin lezzetsiz olmasına yol açıyor hem de et üzerinde bakteri oluşumuna yol açıyor. Aynı uyarı tavuk eti içinde geçerli. Ne tavuk eti nede kırmızı et kesinlikle yıkanmamalı.