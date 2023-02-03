Doğuştan 3 gizemli 3 burç insanı! Onları çözmek çok zor

BOĞA BURCU

Kendilerine güvendikleri için bütün akılları kendilerinden alırlar. Bilgi verme konusunda oldukça tutucudurlar. Çok olumsuz durumlar bile yaşarlarsa bunu asla kimseye belli etmezler. Boğa burçlarıyla savaşta asla kaybetmezsiniz. Çünkü çok iyi bir istihbaratçı konumuna bürünürler. Boğa burcu saman altından su yürütmeyi çok sever. Eğer boğa ile tartıştıysanız vay halinize. Gerçekten zor günler sizi bekliyor demektir.

TERAZİ BURCU

Hayatlarında gerçekleşmeyen hiçbir şeyi kimseye anlatmazlar. Çok ustaca maske takabilirler. Bilgi toplama konusunda oldukça yeteneklidirler. Sizden bilgi alırlar ancak asla kimseye bilgi vermezler. Çok ustaca işlerini yürütürler. Bu yüzden uzun süre arkadaşları olmaz. Arkadaşları olduğu zamanda da çok fena bağlanırlar. Terazinin dostu olun ama düşmanı olmayın deriz.

BALIK BURCU

Aşırı duygusal olan balık burçları duygularını ifade edemedikleri için sürekli esrarengiz davranır. Ortamdaki çekiciliklerinin artmasının nedeni ise bu gizemli yanlarıdır. Balık burçları uzun süre duygularını saklayabilen bir paylaçodur. Ortamda sesiz kalmayı sever. Bir kere size açılırsa en sadık ve güvenilir insan olduğunu anlarsınız. Balık burcundan olanlar gerçekten çok sinsice işlerini yürütür. Balık burcundan olan insanlarla pek tartışmayın deriz. Tartışmaya başladığınız zaman gerçekten işler yolunda gitmeyebilir