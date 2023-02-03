Çamaşır yıkarken dikkat edilmeyen hata! Kıyafetlere zarar veriyor

Gerçek Gündem'in derlediği bilgiye göre; Temizlik uzmanı Hakan Ramadani çamaşır yıkama konusunda uyarılarda bulundu. Çamaşır makinelerinin tam kapasite doldurulmamasını tavsiye etti.

Çamaşır yıkarken bilmeniz gerekenler;

* Çamaşır makinesi ağzına kadar doldurulmamalı.

* Renkliler ve beyazlar ayrı ayrı yıkanmalı. Bir şey olmaz demeyin. Aynı anda yıkanmaları kıyafetlerin ömrünü kısaltıyor.

* Çamaşırları yıkadıktan sonra mutlaka makineden hemen çıkarılmalı ve kurutulmalı. Makine içerisinde bekleyen kıyafetler kokar ve kıyafetler yıpranır.

ÖNEMLİ HATIRLATMA;

Kıyafetlerinizi yıkarken mutlaka ters çevirin. Ön yüzünden yıkamayın. Böylelikle kıyafetlerinizdeki ölü deri hücreleri çok daha hızlı yok olacaktır.

KOTLARINIZI SIK SIK YIKAMAYIN

Bir uyarı da kotlarla ilgili. Eğer kotlarınızı sık sık yıkıyorsanız hata yapıyorsunuz. Habertürk'te aktarılanlara göre; Kot pantolonları korumak için bazı püf noktalar. İşte kotlarınızın ömrünü uzatmaya yarayacak o tüyolar;

Kot pantolonu çamaşır makinesinde kaç derecede yıkamalıyım?

İdeal sıcaklık 40ºC’dir. Koyu ve açık renk kıyafetlerinizle beraber yıkamamaya özen gösterirseniz renklerini uzun süre koruyabilirsiniz.

Kot pantolonu yıkarken yumuşatıcı kullanmanın bir sakıncası var mı?

Etiketinde tavsiye edildiği miktarda yumuşatıcı kullanmanızın hiçbir zararı olmaz. Hatta yumuşatıcınızın kokusu kotunuza sindiğinde hoş bir koku ortaya çıkacak.

Kot pantolon nasıl kurutulmalı?



Yüksek dönme hızına sahip kurutucuda kurutmak en iyi yöntem olsa da, kendi kendine kurumaya bırakmak da tavsiye edilir.

Kot pantolonun renklerini uzun süre koruması için ne yapmak gerekir?



Ters çevirerek yıkamaya ve ütülemeden önce hafif nemli olmalarına özen gösterin. Koyu renklerin rengini koruması için soğuk su ile de yıkayabilirsiniz.