Sevmiyoruz ama poğaçaya lezzet katıyor.. Herkes mutlaka içine eklemeli

Poğaça, kahvaltılarda çokça tükettiğimiz bir hamur işi. Genelde poğaça tüketirken ya peynirli yada zeytinli tercih ediyoruz. Çoğu zamanda sade poğaça tüketiyoruz.

SOĞANLI POĞAÇAYI DENEYİN

Ancak harika bir poğaça tarifi daha var. Soğanlı poğaça. Kokusundan dolayı genelde kahvaltıda bir çok kişi soğan tüketmeyi sevmiyor. Oysa kuru soğanlı poğaçanın hem lezzeti hem kokusu gerçekten hayran bırakıyor.

İşte soğanlı poğaçayla ilgili bilmeniz gerekenler

Malzeme listesi;

1 soğan

1 su bardağı ceviz içi

30 gr tereyağı

Tuz

Kırmızı pul biber

Karabiber



Hamuru için

4 su bardağı un

1 çay bardağı ılık su

1 çay bardağı ılık süt

1 yumurta

1 yumurta akı

42 gr yaş maya

1 yemek kaşığı toz şeker

75 gr tereyağı (oda sıcaklığında)

1 tatlı kaşığı tuz



Üzeri için

1 yumurta sarısı

Susam

Çörek otu

SOĞANLI POĞAÇANIN TARİFİ

*Soğanı küp şeklinde doğrayıp tereyağında kavurun. Tuz, pul biber ve karabiber ekleyip soğumaya bırakın.

*Maya, şeker, su ve sütü küçük bir kasede maya eriyinceye kadar karıştırın. Un, tuz, tereyağı, yumurta, yumurta akı ve mayayı geniş bir kabın içerisinde yoğurun.

*Kavurduğunuz soğan ve cevizi ekleyip tekrar yoğurun.

*Üzerini örterek 40 dakika mayalanmaya bırakın.



*Hamurdan yumurta büyüklüğünde parçalar kopartıp yuvarlayın ve yağlı kağıt serili tepsiye dizin.



*Üzerine yumurta sarısı sürüp susam ve çörekotu serpin.

*180 dereceye ayarlanmış fırında üzerleri kızarıncaya kadar pişirin.

*Sıcak servis yapın.

DERLEME: GERÇEK GÜNDEM