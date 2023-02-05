Tadan börek sanıyor.. Krep böyle yapılırsa puf puf bakarıyor

Dünyanın en kolay krep tariflerinden biriyle karşınızdayız. Bu krep tarifinde un yok. En güzel yanı zaten bu. Kış boyunca aldığınız kilolardan kurtulmayı dert ediyor ve hamur işi olmadan yapamam diyorsanız istediğiniz zaman bu krepten yapıp yiyebilirsiniz.

Krep herkes tarafından sevilir. Özellikle kahvaltılarda müthiş oluyor. Kimisi tatlı, kimisi tuzlu sever. Ben de daha çok arasına peynir koyarak yerim. Fakat bu tarif tek başına bile yetiyor. Yine de dileyen arasına bir kaç dilim peynir koyarak daha da lezzetlendirebilir.

Sözü fazla uzatmadan tarifimize geçelim :) Umarım deneyince beğenirsiniz.

Malzemeler

1 su bardağı mercimek

1 tane yumurta

4-5 sap maydanoz

1 çay bardağı süt

1 çorba kaşığı kabartma tozu

1 çorba kaşığı zeytinyağı

Tuz

Karabiber



Yapılışı

İlk olarak bir gece önceden ıslattığınız mercimeği blenderden geçirin. Ardından ince ince kıyılmış maydanoz, süt, yumurta ve kabartma tozu ile iyice karıştırın.

Yanmaz-yapışmaz bir tavayı iyice ısıtın. Ardından zeytinyağını ekleyin. Kepçe ile krep harcınızdan dökün. Normal krep yapar gibi arkalı önlü pişirin.

Şimdiden afiyet olsun..

YANINA EN İYİ NE GİDER?

Pişirdiğiniz krep tarifinin yanında ''zeytin, peynir, hafif bir salata'' en ideal tercih olacaktır. İster çay isterseniz ayranla servis edebilirsiniz.