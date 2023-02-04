1 kaşığı kötü lavabo kokusunu yok ediyor! İşte en etkili çözüm

Kötü lavabo kokusu kuşkusuz herkesi rahatsız eder. Temiz, pırıl pırıl mutfağınız var ancak bu güzel görüntünün altından, kötü bir koku yayılıyor ve çileden çıkıyorsunuz.

Başlangıçta sebebin çöp olduğunu düşünüyorsunuz ancak çöpleri evinizden uzaklaştırsanız da bu kötü koku uzaklaşmıyor. Bu koku lavabonuzdan, çürümüş yiyecek kalıntılarından da geliyor olabilir.

Peki bu kötü kokudan nasıl kurtulabilirsiniz? Şimdi sizlerle harika bir temizlik sırrını paylaşacağız.

1 KAŞIK KARBONAT + SİRKEYLE GELEN ÇÖZÜM

Önce bir fincan karbonatı, ardından iki fincan sirkeyi lavaboya dökün. Köpürdüğünü göreceksiniz. Bu şekilde birkaç dakika bekleyin ve üzerine sıcak su dökerek giderden borulara ulaşmasını sağlayın. Kahve fincanına koyacağınız 1 çorba kaşığı dolusu karbonat işinizi kolaylaştıracak.

Bu uygulamayı haftada iki kez tekrar etmeniz durumunda artık mutfağınıza kötü kokular yayılmayacak.

Aynı uygulamayı duş giderleri içinde uygulayabilirsiniz.

KAHVE TELVESİNİ ATMAYIN

Öte yandan çöp diye atılan kahve telvesinin de kötü kokuları yok ettiği ortaya çıktı. Yemek.com sitesinde paylaşılan yöntem aslında çok basit. İşte yapmanız gerekenler.

Tek yapmanız gereken kahvenizi içtikten sonra telvesini lavaboya boşaltmak ve ardından telveler gidene kadar üzerine sıcak su dökmek. Kahve telvesi yağların çözünmesini sağlayarak kokuyu da yok edecektir.

LİMON KABUKLARINI ATMAYIN

Genelde limon, mandalina, portakal gibi besinlerin kabuklarını çöpe atıyoruz. Oysa bu harika yiyeceklerin kabukları da kokuları yok etme konusunda oldukça etkili.

Limon gibi narenciyelerin kabuklarını atmayın ve lavabonuzu dezenfekte etmek için saklayın. Örneğin limon kabuklarıyla lavabo giderini iyice ovaladıktan sonra bol sıcak suyla durulayın. Hem gideriniz temizlenecek hem de mis gibi limon kokusu mutfağınızı kaplayacaktır.