Lahana böyle haşlanmazsa sarmalar hiç iyi olmuyor! Aşçılar uyardı

Lahana sarması pişirirken bilmeniz gereken bazı püf noktaları sizler için derledik. Eğer sarmanız dağılıyorsa işte bilmeniz gereken aşçılık sırları

Lahana böyle haşlanmazsa sarmalar hiç iyi olmuyor! Aşçılar uyardı

Tam bir vitamin be antioksidan deposu olan lahana kış aylarında pazar tezgahlarının en önemli sebzelerinden bir olarak biliniyor.  Lahana, turşu, çorba ve salata gibi alternatifleri çok sevilen lahananın sarması da gerçekten bir harika oluyor. 

Lahana sarması yaparken lahana yapraklarının gelişi güzel haşlanmaması gerekiyor. Çok fazla haşlanan yapraklar eriyor.

Pişme aşamasında da dağılmaya yol açıyor ve sarma hiç iyi pişmiyor.

Peki lezzetli lahana sarmasının tarifi nasıldır? Tüm detayları sizler için bu içeriğimizde derledik

Lahana böyle haşlanmazsa sarmalar hiç iyi olmuyor! Aşçılar uyardı - Resim : 1

MERCİMEKLİ YAPIN DAHA SAĞLIKLI DAHA LEZZETLİ OLACAK

Öncelikle gerekli malzemelerimiz;

1 çay bardağı yeşil mercimek
 1 su bardağı ince bulgur
 1 küçük boy lahana
 1.5 su bardağı su
 Yarım demet maydanoz
 1 büyük soğan
 2 çorba kaşığı domates püresi
 100 gr kıyma
 1 çorba kaşığı kuru nane
 Tuz
 Karabiber
1 kahve fincanı zeytin yağı
1 limon


Çok daha iyi pişmiş lahana sarmasının tarifi;

Mercimeği yıkayıp süzün. Sıcak suda yarım saat bekletin. Lahananın yapraklarını ayırıp kaynar suda 5 dakika kadar haşlayın ve süzün.
 
Maydanozu temizleyip kıyın. Soğanı soyup kıyın. Mercimeği bir kaba alın. Kıymayı kendi yağıyla hafifçe kavurun. Bulgur, maydanoz, soğan, salça, tuz ve karabiberi ekleyip karıştırın. Lahana yapraklarının büyüklerini iki parçaya kesin. Geniş kenarına bir kaşık kadar iç malzeme yerleştirip katlayın ve sarın.
 
Düz tabanlı bir tencereye lahananın dış yapraklarını döşeyin. Sarmaları dizip üzerine zeytinyağını gezdirerek dökün. Su ekleyin. Sarmaların üzerini porselen bir tabakla kapatın. Kısık ateşte 45 dakika pişirin. Sıcak servis yapın.Mercimekli beyaz lahana sarması artık hazır, afiyet olsun.


LAHANA YAPRAKLARI NASIL HAŞLANIR?

Lahana sarması yaparken yaprakların nasıl haşlandığını paylaşacağız şimdi sizlerle.

Lahananın o sert birleşme noktasını çıkardıktan sonra yaprakları dikkatli bir şekilde ayırın. Ayırdığınız bu lahana yapraklarını sıcak suyun içerisine atın ve bir süre haşladıktan sonra çıkarıp soğuk suyun içerisine koyun. Böylelikle hem lezzetlerini korumuş olacaklar hem de çok pişip kıvamlarını da kaybetmeyecekler. Dolma gibi bir yemek yapmayacaksanız ve yaprakların tüm kalması önemli değilse lahananızı doğrayın ve sıcak suyun içerisinde hafif yumuşayana kadar haşlayın. İşte bu kadar basit!

DERLEME: GERÇEK GÜNDEM

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