Star TV'nin Yalı Çapkını dizisi.. Daha yeni başlamıştı. Beklenmedik gelişme

Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisi izlenme rekorları kırmaya devam ediyor. Bu başarıyı artık bilmeyen kalmadı. Çok sayıda ülkeye satışı da yapılan Yalı Çapkını dizisi Star TV'nin en çok izlenen dizisi olmayı bırakın 2022 yılının en çok izlenen dizisi olmayı başardı.

Star TV ekranlarında izleyicilerle buluşan ‘Yalı Çapkını’ dizisi, TİAK’ın verilerine göre “2022 En Çok İzlenen İlk 20 Dizi Film” kategorisinde Total’de ortalama 11,83 reyting ve 28,47 share alırken ABC1’de ise ortalama 11 reyting ve 25,46 share alarak reyting sıralamasında en üst sıradaki yerini aldı.

Ranini.Tv'nin haberine göre, 'Yalı Çapkını', reytinglerdeki başarısının yanı sıra sosyal medyada da geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Dizi, yayınlanan her yeni bölümüyle gündem olmaya devam ediyor.

AFRA SARAÇOĞLU AYRILIYOR İDDİALARI

Gerçek Gündem'in derlediği bilgilere göre; Afra Saraçoğlu'nun diziye veda edeceği öne sürülmüştü. Ancak bu iddialar gerçeği yansıtmıyor. Afra Saraçoğlu'nun söz konusu iddialara yanıt vermeme nedeni ise ciddiye almıyor olması.

Dizinin başrol kadrosunda yer alan Afra Saraçoğlu gelecek sezonda da dizide yer alacak. Ferit ve Seyran'ın aşkının anlatıldığı Yalı Çapkını dizisine gelecek sezon onayı da verilmiş durumda.