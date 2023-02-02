Lokantacılar çorba lezzetli olsun diye içine mutlaka ekliyor.. Sizde deneyin

Lokanta ustaları çorba pişirirken çorbanın lezzetli olması için uyguladıkları püf noktaları sır gibi saklıyorlar. Peki lezzetli çorba nasıl yapılır?

* Mutlaka içme suyu kullanın.

* Çorbaya et suyu veya tavuk suyu eklemeyi ihmal etmeyin. Ama marketlerde satılanlardan değil kendi yaptıklarınızdan.

* Çorba malzemeleriniz mutlaka iyi durumda olsun. Çorbayı pişirirken zeytinyağı ve tereyağı kullanmayı ihmal etmeyin. Ayçiçek yapıyla yapılan çorba lezzetsiz olur.

ÇORBA PİŞİRİRKEN HERKESİN YAPTIĞI HATALAR

Milliyet'te yayınlanan bir içerikte; Çorba pişirirken herkesin yaptığı 6 hata paylaşıldı.

İçine koyacağınız tahılları aşırı pişirmek

Çorbanıza eklediğiniz pirinç veya kesme makarna gibi tahılları öncesinde haşlayıp çorbaya eklediğiniz de, pişme süresi yeniden uzayacağı için tahıllarınız aşırı pişmiş olacak. Bu durum da tahılın tadı çorbanın önüne geçecektir. Böyle bir durumda çorbanız pişmesine 20 dakika kala tahılları ekleyin. Özellikle kesme makarnayı son 10 dakika ekleyin.

Yüksek ateşte kaynatmak



Çorbanızdaki malzemelerin eşit şekilde karışması ve ortaya eşsiz bir tat çıkması için daha yavaş bir pişirme süresi gereklidir. Bu nedenle çorbanızı yüksek ateşte kaynatmaktan kaçının. Eğer bunu yaparsanız çorbanızdaki lezzetler, sıvı şekilde buharlaşarak fazla konsantre olabilir. Bunun yerine, ısıyı daha düşük bir sıcaklıkta tutun. Çorbanız daha lezzetli olacaktır.

Yanlış zamanda içerik ekleme



Çorbanıza farklı malzemeler eklemek isterseniz, bunun bir zamanı olduğunu unutmayın. Farklı çorba malzemeleri farklı pişirme süreleri gerektirir. Tüm malzemeleri bir kerede tencereye eklemekten kaçının. Çorba yapımına genellikle ilk başta soğan, sarımsak veya kereviz gibi aromatik sebzelerle başlanır ve sotelenir.

Baharatları erkenden koymak



Birçok kişi çorbanın tuzunu ve diğer baharatları başta ekler. Ancak bu durum çorbanızı daha uzun pişireceğiniz için aromalarınızı daha konsantre hale getirir. Bu bakımdan baharatı ve tuzu çorbanızın pişmesine yakın ekleyin.

Çorbayı süslerken yanlış malzeme kullanmak



Çorba yaparken asla kuru otlar kullanmayın. Müthiş kokan ve çorbanıza koku veren taze bitkilere çorbanızda yer açın. Kullanacağınız bitkiyi bir avuç doğrayın ve çorbanızın pişmesine yakın ekleyin.Bu durum çorbanıza çok güzel bir aroma katacaktır. Ev yapımı çorbanızı servis ederken, üzerine garnitür eklemekten kaçının. Onun yerine baharatlardan ve taze otlardan yardım alın.

Çorbaya çok fazla süt eklemek



Herkes neredeyse kremalı çorbalara bayılır. Ancak krema, ekşi krema, yoğurt ve süt gibi besinleri çok fazla aşırıya kaçırdığınız da zararlı olabilir. İçinde çok fazla süt bulunan çorbaları yeniden ısıttığınız çok fazla asit içerebilir ve çabucak bozulabilir. Bunun yerine çorbanız piştiğinde üzerini süsleyecek kadar krema ve süt kullanmanız doğru olacaktır.