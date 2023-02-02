Ispanak temizlerken bilmeniz gereken tüyo! Aşçılar bu işi çok iyi biliyor

Ispanak en faydalı sebzeler arasında yer alıyor. Ispanak tüketirken ve temizlerken dikkatli olmak gerekiyor. Dikkatli temizlenmediğinde ıspanak zehirleyebiliyor.

ISPANAK NEDEN ZEHİRLER?

Ispanağın içerisinde bulunan nitrat; nitrojenin katılaşmasıyla doğal olarak oluşan ve suda eriyen bir bileşen olarak bilinmektedir. Bu bileşen, ıspanak yemeği iki kereden fazla ısıtıldığında nitrite dönüştürmektedir. Nitrit ise besin zehirlenmesine neden olabilecek bir bileşen olduğu için zararlıdır. Ispanağı bu nedenle iki kez ısıtmak gerekmiyor.

ISPANAĞIN ZEHİRLİ OLDUĞU NASIL ANLAŞILIR?

Ispanak yapraklarına bulaşan bakteri, kimyasal maddeler veya zararlı otların bulunması halinde ise bulantı, kusma, ateş, ishal, genel durum bozukluğu geliştirmektedir.

BELİRTİLERİ NELER?

Kanlı dışkılama, şiddetli kusma, düşmeyen ateş, bilinç değişiklikleri gibi belirtiler varsa hemen doktora müracaat edilmelidir.

ISPANAK NASIL TEMİZLENİR?

-Öncelikle ıspanağı temizlemek için geniş bir kaba su doldurun ve bir miktar üzüm ya da elma sirkesi ekleyin.

-Evde sirke bulunmaması durumunda da karbonat da sirke işlevini görecektir.

-Kökleri kesilmiş ve yabani otlardan ayıkladığınız ıspanağı bu hazırlamış olduğunuz su dolu kaba koyarak yarım saat kadar bekletin. Bu şekilde ıspanaktaki kum suyun dibine iyice çökecektir. Aynı zamanda ıspanakta bulunan kimyasallardan da böylelikle kurtulabileceksiniz.

-Başka bir kaba su doldurarak ıspanakları oraya alın. Eğer bu işlemden sonra yeni kabın dibinde de toprak varsa bu işlemi toprak tamamen gidene kadar bir kaç kez tekrar edin. Böylece ıspanak tamamen temizlenmiş olacaktır.

-Bu işlemden sonra ıspanakları süzgeçe alın.

-Ispanağı, kurutmak oldukça önemlidir çünkü ıslak ıspanak yapraklarında da bakteri üreyebilir. Bu sebeple kurutma işlemini de en az temizleme işlemi kadar hassas bir şekilde yapmak gerekmektedir.

Bu arada ıspanak köklerinin faydasını da unutmamak gerekiyor. Kökleri mutlaka kullanın, yapraklar için yapılmış olan tüm işlemleri ıspanağın köklerine de uygulayarak sağlıklı bir şekilde tüm ıspanağı kullanmakta mümkün olacaktır. Hazırlamış olduğunuz bu ıspanağı başka bir zaman tüketmek istiyorsanız da buzdolabı poşetine koyarak buzluğa kaldırın.

ISPANAK YEMEĞİNİN TARİFİ NASILDIR?

Gerekli malzemeler;

Yarım kilo ıspanak

100 gram kıyma

1 orta boy soğan 1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1/2 çay bardağı pirinç

1 yemek kaşığı salça

Tuz ve karabiber

ISPANAK YEMEĞİNİN TARİFİ

*Ispanaklar ayıklanır, yıkanır ve doğranarak hazır hale getirilir. (Elle parçalanarak yapılırsa vitamin değeri gitmemesi açısından uygundur)

*Bir tencerede tereyağı ve zeytinyağı konularak üzerine doğranmış soğanlar eklenir.

*Soğanlar sotelendikten sonra kıyma eklenerek kıyma iyice kavrulur ve salça ilave edilip karıştırılarak kavurmaya devam edilir.

*Sonra ıspanaklar ilave edilerek biraz karıştırılır.

*Ispanakların sönmesi sağlanır.

*Üzerine; pirinç, sıcak su, tuz ve karabiber eklenerek pişmesi için bırakılır.

*Pişen ıspanak yemeği servise hazırdır.

Afiyet olsun

Kaynak: Habertürk - Gerçek Gündem