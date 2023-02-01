Çamaşır yıkarken deneyin. Kıyafetleriniz daha güzel kokuyor

Çamaşır yıkarken mutlaka aklınızda bulunsun. Bu temizlik sırrı sayesinde hem çamaşır makineniz hem kıyafetleriniz çok daha temiz kokuyor

Çamaşır yıkarken deneyin. Kıyafetleriniz daha güzel kokuyor

Genellikle cilt pulları, vücut yağları ve çamaşır deterjanının birleşiminden küflü yağ maddesi oluşur ve çamaşırlarda bu sebepten ötürü kötü kokunun oluşmasına sebep olur. Ayrıca sadece sıvı çamaşır deterjanı kullanmak ve düşük sıcaklıkta makineyi çalıştırmak da bu küfün oluşmasına neden olan olabilmektedir.

YUMUŞATICI ALMANIZA GEREK YOK

Çamaşır yıkarken deneyin. Kıyafetleriniz daha güzel kokuyor - Resim : 1

Yumuşatıcı olmadan da çamaşırlarınız güzel kokabilir. Tarifsiteniz.com'da yer alan bir içerikte; Çamaşırların güzel kokmasını sağlayan formül paylaşıldı.

NANE YAĞI MUCİZESİYLE TANIŞIN

Nane yağını, sıvı çamaşır deterjanını koyduğunuz bölüme deterjanla birlikte ilave edebilirsiniz. Nane yağı çamaşırlarınıza, hijyenik ve ferah bir koku sağlarken aynı zamanda keskin kokusuyla uzun ömürlü de olacaktır.

ÇAMAŞIRLARI BEKLETMEDEN ASMALISINIZ

Yıkanan çamaşırların çok bekletilmeden hemen asılması gerekiyor. Islak çamaşırlar bir arada kaldıkça kırışır ve zamanla kötü kokar. Nemli ya da ıslak kalmış çamaşır yüzeyi, bakteri ve mantar oluşumu için çok müsait bir ortama sebep olmaktadır. Çamaşırlarınızı asarken de birbiri üstüne gelerek kurumalarını engellemeyecek şekilde mesafeli asmanız gerekiyor.  Eğer kurutma makinesi kullanıyorsanız yıkama işlemi sonrası çok geçmeden çamaşır makinesinden kurutma makinesine de  aktarma yapmalısınız. Bu teknikler sayesinde çamaşırlarınız mis gibi kokacaktır. Bu bilgiler sayesinde çamaşırlarınız çok daha temiz kokacak ve parlayacaktır. 

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