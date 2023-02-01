Şehriyeli pilav yaparken deneyin.. Pilavı lezzetlendiriyor

Şehriyeli pilav yaparken bilmeniz gereken tarif sırrı. Pilavın tane tane olmasını sağlıyor ve pilav çok lezzetli oluyor

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Şehriyeli pilav yaparken deneyin.. Pilavı lezzetlendiriyor

Şehriyeli pilav, Türk mutfağının en sevilen ve en doyurucu pilavlarındandır. Şehriyeli pirinç pilavı yaparken bilmeniz gereken bazı püf noktaları sizler için derledik.

* Mutlaka içme suyu kullanın.

* Pilavı pişirirken tereyağı ekleyin.

* Marketlerde satılan tavuk suyu yerine evde kendi haşladığınız tavuğun suyundan ekleyin. Böylelikle pilavınız çok ama çok daha lezzetli olacaktır. 

Şehriyeli Pirinç Pilavı Malzemeler:

Yarım çay bardağı zeytinyağı
Yarım çay bardağı tel şehriye
2 su bardağı pirinç
4 su bardağı sıcak su
1 yemek kaşığı tereyağı
Yarım tatlı kaşığı tuz

Şehriyeli pilav yaparken deneyin.. Pilavı lezzetlendiriyor - Resim : 1

Şehriyeli Pirinç Pilavı Yapılışı:

*Pilav tencerenize zeytinyağını koyarak şehriyeleri kavurun.
*Pirinci yıkayıp süzün.
*Kavrulan şehriyelerin üzerine katın
*Biraz da pirinçlerle kavurun.
*Yeterince kavurma işleminden sonra sıcak suyunu ekleyin.
*Tereyağını da ilave edin.
*Kaynamaya başlayana kadar orta ateşte, kaynadıktan sonra kısık teşte pişirin.
*Demlenmesi tencere kapak arasına havlu kağıt serin…
*Afiyet olsun…

Püf Noktası:

Pirinçleri kavurmadan önce 15 dakika tuzlu sıcak suda da bekletebilirsiniz.
Daha sonra suyunu süzüp kavurabilirsiniz.

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