Şehriyeli pilav yaparken deneyin.. Pilavı lezzetlendiriyor
Şehriyeli pilav yaparken bilmeniz gereken tarif sırrı. Pilavın tane tane olmasını sağlıyor ve pilav çok lezzetli oluyor
Şehriyeli pilav, Türk mutfağının en sevilen ve en doyurucu pilavlarındandır. Şehriyeli pirinç pilavı yaparken bilmeniz gereken bazı püf noktaları sizler için derledik.
* Mutlaka içme suyu kullanın.
* Pilavı pişirirken tereyağı ekleyin.
* Marketlerde satılan tavuk suyu yerine evde kendi haşladığınız tavuğun suyundan ekleyin. Böylelikle pilavınız çok ama çok daha lezzetli olacaktır.
Şehriyeli Pirinç Pilavı Malzemeler:
Yarım çay bardağı zeytinyağı
Yarım çay bardağı tel şehriye
2 su bardağı pirinç
4 su bardağı sıcak su
1 yemek kaşığı tereyağı
Yarım tatlı kaşığı tuz
Şehriyeli Pirinç Pilavı Yapılışı:
*Pilav tencerenize zeytinyağını koyarak şehriyeleri kavurun.
*Pirinci yıkayıp süzün.
*Kavrulan şehriyelerin üzerine katın
*Biraz da pirinçlerle kavurun.
*Yeterince kavurma işleminden sonra sıcak suyunu ekleyin.
*Tereyağını da ilave edin.
*Kaynamaya başlayana kadar orta ateşte, kaynadıktan sonra kısık teşte pişirin.
*Demlenmesi tencere kapak arasına havlu kağıt serin…
*Afiyet olsun…
Püf Noktası:
Pirinçleri kavurmadan önce 15 dakika tuzlu sıcak suda da bekletebilirsiniz.
Daha sonra suyunu süzüp kavurabilirsiniz.