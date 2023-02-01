Şehriyeli pilav yaparken deneyin.. Pilavı lezzetlendiriyor

Şehriyeli pilav, Türk mutfağının en sevilen ve en doyurucu pilavlarındandır. Şehriyeli pirinç pilavı yaparken bilmeniz gereken bazı püf noktaları sizler için derledik.

* Mutlaka içme suyu kullanın.

* Pilavı pişirirken tereyağı ekleyin.

* Marketlerde satılan tavuk suyu yerine evde kendi haşladığınız tavuğun suyundan ekleyin. Böylelikle pilavınız çok ama çok daha lezzetli olacaktır.

Şehriyeli Pirinç Pilavı Malzemeler:

Yarım çay bardağı zeytinyağı

Yarım çay bardağı tel şehriye

2 su bardağı pirinç

4 su bardağı sıcak su

1 yemek kaşığı tereyağı

Yarım tatlı kaşığı tuz

Şehriyeli Pirinç Pilavı Yapılışı:

*Pilav tencerenize zeytinyağını koyarak şehriyeleri kavurun.

*Pirinci yıkayıp süzün.

*Kavrulan şehriyelerin üzerine katın

*Biraz da pirinçlerle kavurun.

*Yeterince kavurma işleminden sonra sıcak suyunu ekleyin.

*Tereyağını da ilave edin.

*Kaynamaya başlayana kadar orta ateşte, kaynadıktan sonra kısık teşte pişirin.

*Demlenmesi tencere kapak arasına havlu kağıt serin…

*Afiyet olsun…

Püf Noktası:

Pirinçleri kavurmadan önce 15 dakika tuzlu sıcak suda da bekletebilirsiniz.

Daha sonra suyunu süzüp kavurabilirsiniz.